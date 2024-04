Jan Boskamp genoot van Feyenoord - Ajax: 'Ik had geen viagra nodig'

Jan Boskamp speelde vroeger voor Feyenoord, maar is nog altijd groot supporter van de Rotterdammers. De analist schoof maandag aan bij Veronica Offside om na te praten en kon zijn geluk niet op door de klinkende zege van Feyenoord op aartsrivaal Ajax.

"Ze werden helemaal tureluurs getikt", zei Boskamp bij Veronica Offside over de 6-0 zege van Feyenoord. Boskamp is groot supporter van de Rotterdammers en haalde dus veel vreugde uit de dikke overwinning: "Het was niet te geloven. Ik had geen viagra meer nodig, het ging vanzelf."

Boskamp was vooral onder de indruk van twee spelers: "Nieuwkoop vond ik fantastisch en Wieffer speelde ook lekker." Tafelgenoot Hugo Borst opperde dat Feyenoord de kans had laten liggen om met 10-0 te winnen "Dat had helemaal schitterend geweest", reageerde Boskamp vervolgens.

Crisis bij aartsrivaal Ajax

Boskamp ligt niet wakker van de crisis bij Ajax: "Puur als supporter kan ik niet zeggen dat ik erom moet janken." Toch had hij niet zien aankomen dat het zo slecht zou gaan met Ajax: "Zo erg had ik het van m'n leven niet verwacht. Elke paar dagen gebeurt er wat."

Arne Slot liet zondag na de wedstrijd weten dat hij te doen had met Ajax-coach John van 't Schip na de vernedering. "Dat is het ergste voor een sportman", zei Boskamp daarover. De analist is zelf ook jarenlang trainer geweest.

Grootste nederlaag in de Eredivisie

Ajax leed zondag in Rotterdam de grootste nederlaag in De Klassieker ooit. Feyenoord was in De Kuip heer en meester en won met 6-0. Sinds het begin van de Eredvisie had Ajax nog nooit met zulke cijfers een wedstrijd verloren. Eerder dit seizoen had Feyenoord in Amsterdam al met 4-0 gewonnen. Het was voor het eerst in achttien jaar dat de Rotterdammers beide duels met de aartsrivaal wisten te winnen.