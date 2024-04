'Staan als een stel k*tjes op het veld': Kale en Kokkie ontploffen na vernedering Ajax tegen Feyenoord

Ajax werd zondag met de 6-0 afgepoetst door Feyenoord in De Klassieker. Een historische nederlaag in allerlei opzichten. Ook het iconische Ajax-duo Kale en Kokkie keek naar de wedstrijd en een dag later bespraken ze wat er allemaal mis ging. "Ik kan niet wachten tot het seizoen voorbij is", foeterde Kokkie.

Hij nam ook als eerste het woord toen de verslaggever van AT5 vroeg hoe het met ze was na de oorwassing in Rotterdam. "Ik heb gezegd dat ik bang was om vernederd te worden en het is gebeurd. En ik denk dat je aan Feyenoord te danken hebt dat de uitslag niet hoger is uitgevallen. Die hebben je de laatste twintig minuten gespaard", concludeerde Maarten Vledder, bijgenaamd Kokkie.

De schade voor Ajax had nog hoger uit kunnen vallen, alleen bij een goal van Alireza Jahanbakhsh stonds Ayase Ueda buitenspel. Geen 7-0 dus, maar toch werd het een historische uitslag. Nog nooit won Feyenoord met zo'n groot verschil een Klassieker en nog nooit verloor Ajax zo ruim in de Eredivisie.

Mentaliteit

Kale ergerde zich vooral aan de mentaliteit van de Ajacieden. Met name het vijfde doelpunt van Quinten Timber was volgens hem typerend voor hoe Ajax speelde. "Ze lopen er dwars doorheen. Er staan vier à vijf Ajacieden alsof ze er niet staan, alsof ze kegelpoppetjes zijn die omver flikkeren", bromde Lawrence de Munck, zoals hij eigenlijk heet. "Als je ziet met welke mentaliteit zij (Feyenoord, red.) erin gaan en hoe wij daar op reageren als elf mietjes die op het veld staan…"

Kokkie vindt verliezen niet erg, maar de manier waarop het gebeurde wel. "Je zo laten vernederen… Zonder dat je daadwerkelijk strijd levert, ook maar iets probeert. Allemaal hè, niet alleen als spelers maar ook als technische staf zijnde. Dat je met een verrassing of een strijdplan komt, dat was er niet. Bij helemaal niemand", analyseerde Kokkie.

Kokkie vond vooral dat het aan de Ajacieden niet af te zien was wat voor belangen er spelen bij een Klassieker. "Je staat als een stelletje kutjes op het veld en je hebt werkelijk nul intentie om te voetballen. Ze (Feyenoord, red.) hebben verdiend gewonnen en je hebt aan hun te danken dat je er geen tien of meer om je oren hebt gehad", zei hij. Ook vertelde Kokkie dat hij hoopte dat het seizoen snel voorbij is.

