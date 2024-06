EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Duitsland

De Duitse voetbalbond heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. Eerder doken al meerdere namen op via sociale media, vervolgens werd de 27-koppige selectie bekendgemaakt. Daar viel nog één speler af: keeper Alexader Nübel.

Opvallend wasdat bondscoach Julian Nagelsmann vier keepers opnam in zijn selectie. Dat Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen zijn opgeroepen is niet verrassend. Oliver Baumann is de derde doelman bij de selectie. Nübel moet het toernooi in eigen land vanaf de tribunes of voor de buis bekijken.

Moeilijke gesprekken

Twee grote namen ontbreken in de selectie. Leon Goretzka en Mats Hummels zijn niet opgeroepen. "Ik heb lange gesprekken met hen gevoerd. Ze zijn teleurgesteld en dat begrijp ik. Het is ook niet leuk om die gesprekken te coeren. Maar uiteindelijk moet ik als trainer beslissingen nemen die het beste zijn voor het team."

Aankondiging via influencers

Deze week werden op de gekste manieren namen bekendgemaakt. De DFB wilde niet dat namen via 'mollen' zouden uitlekken. Daarom ging de bond de samenwerking aan met influencers en tv-programma's om de eerste spelers bekend te maken. Bij de vorige interlandperiode had hij het plan om spelers te laten debuteren en dat nieuws kwam toen al eerder naar buiten dan Nagelsmann lief was.

De eerste spelers waren Jonathan Tah (verdediger van ongeslagen kampioen Bayer Leverkusen) en Nico Schlotterbeck (Champions League-finalist met Borussia Dortmund). Robin Koch werd de derde centrale verdediger, wat de kansen van Hummels volgens Duitse media al deed slinken.

Later kreeg Manuel Neuer via een dakdekker op Instagram te horen dat hij bij de definitieve selectie zit. Zijn teamgenoot bij Bayern München, Aleksandar Pavlovic, zag zijn naam voorbijkomen bij het tv-programma Exclusiv van het Duitse RTL. Bij de podcast Calcio Berlin werd bekend gemaakt dat ook Kai Havertz bij de selectie zit. De middenvelder van Arsenal begon tijdens de laatste vier wedstrijden van de nationale ploeg telkens in de basis en scoorde twee keer.

Vervanger

Twee dagen voor de openingswedstrijd haakte Aleksandar Pavlovic geblesseerd af. De middenvelder van Bayern München werd vervangen door Emre Can, die met Borussia Dortmund de finale van de Champions League haalde.

Definitieve selectie van Duitsland voor EK 2024

Keepers

1. Manuel Neuer (Bayern München, DUI)

12. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, DUI)

22. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, SPA)



Verdedigers

2. Antonio Rüdiger (Real Madrid, SPA)

3. David Raum (RB Leipzig, DUI)

4. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, DUI)

6. Joshua Kimmich (Bayern München, DUI)

15. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, DUI)

16. Waldemar Anton (VfB Stuttgart, DUI)

18. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart, DUI)

20. Benjamin Henrichs (RB Leipzig, DUI)

24. Robin Koch (Eintracht Frankfurt, DUI)



Middenvelders

5. Pascal Gross (Brighton, ENG)

8. Toni Kroos (Real Madrid, SPA)

10. Jamal Musiala (Bayern München, DUI)

11. Chris Führich (VfB Stuttgart, DUI)

17. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, DUI)

19. Leroy Sané (Bayern München, DUI)

21. Ilkay Gündogan (Barcelona, SPA)

23. Robert Andrich (Bayer Leverkusen, DUI)

25. Emre Can (Borussia Dortmund, DUI)



Aanvallers

7. Kai Havertz (Arsenal, ENG)

9. Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund, DUI)

13. Thomas Müller (Bayern München, DUI)

14. Maximilian Beier (TSG Hoffenheim, DUI)

26. Deniz Undav (VfB Stuttgart, DUI)

Tegenstanders Duitsland op het EK

Duitsland is het gastland van het EK 2024 en speelde dus geen kwalificatiewedstrijden. Die Mannschaft werd automatisch ingedeeld in Groep A en zit bij Schotland, Hongarije en Zwitserland.

