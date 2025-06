Emotionele Kenneth Taylor denkt op Grieks strandbedje aan Ajax: 'De pijn overheerste'

Kenneth Taylor blikt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen bij Ajax. De 23-jarige middenvelder speelde meer dan zestig wedstrijden en kende individueel misschien wel zijn beste jaar tot nu toe. Maar de dramatische ontknoping in de titelstrijd én het plotselinge vertrek van trainer Francesco Farioli maken dat het seizoen bitter eindigde. "Die pijn gaat niet zomaar weg", zegt Taylor in een interview met het Algemeen Dagblad.

Ajax leek de titel met een comfortabele voorsprong al binnen te hebben, maar gaf die uiteindelijk met het zicht op de haven alsnog uit handen. Op de laatste speeldag was er nog een sprankje hoop als PSV een misstap zou maken, maar het mocht niet zo zijn voor de Amsterdammers.

'Ik had liever de titel dan al die goals en assists'

"Na de laatste wedstrijd tegen FC Twente overheerste vooral de pijn. Vorig jaar had ik misschien nog getekend voor de tweede plek, maar niet op deze manier. Als je zó dichtbij bent, dan wil je kampioen worden ook", aldus Taylor tegenover het AD.

Na afloop trok hij zich met zijn vriendin terug op Zakynthos om tot rust te komen. "Je ligt daar op een strandbedje en ineens flitsen al die momenten van het seizoen door je hoofd. Het waren er veel, en ook mooie. Maar de teleurstelling bleef. Ik had liever de titel dan al die goals en assists", concludeert de veelzijdige middenvelder.

Emotioneel afscheid van Francesco Farioli

Direct na het seizoen volgde het emotionele afscheid van trainer Farioli, wat bij Taylor en de rest van het team hard aankwam. "Hij vertelde ons een dag na de laatste wedstrijd tegen FC Twente dat hij ons ging verlaten. Dat was jammer. Enorm balen", gaat hij in op het vertrek van de Italiaanse oefenmeester.

Taylor vertelt dat zowel hij als zijn teamgenoten en trainer Farioli allemaal een persoonlijk één-op-één-moment hadden om afscheid te nemen, waarna ze elkaar niet meer zagen. "Ik heb nog een mooi en goed gesprek met hem gehad. Ik denk dat we in een jaar ook een mooie band kregen. Ik heb hem bedankt voor hoe hij me dit seizoen heeft ontwikkeld. Ik kan ook niet anders dan hem heel dankbaar zijn", klinkt Taylor lovend over Farioli.

Kenneth Taylor is klaar voor de volgende stap

Met meer dan 160 wedstrijden in Ajax 1 voelt Taylor zich klaar voor een nieuwe uitdaging. Hij heeft de ambitie om een stap te maken, toch benadrukt hij dat Ajax niet zomaar inruilt. "Ik vind niet veel mooier dan deze club. Er is dus ook niet veel waar ik Ajax voor wil inruilen. En als er niet een heel mooie club komt, speel ik liever heel mijn hele leven bij Ajax. Het is dus geen uitgemaakte zaak", blikt Taylor vooruit op de transferzomer.

Taylor heeft ook gesproken met technisch directeur Alex Kroes over zijn toekomst. "Hij gunt me een mooie stap, maar gaf aan dat hij me ook graag nog een jaar ziet blijven", laat de 23-jarige Alkmaarder weten. "Het is heel moeilijk om erover te praten, want niks is zeker. Dus ik kan hier wel van alles roepen, maar ik weet niet wat de toekomst brengt. Ja, mijn ambitie is om naar een mooie, grotere club te gaan. Komt die niet, dan is Ajax mooi en groot genoeg om te blijven. Ik meen het als ik zeg: voor mij is heel weinig mooier dan Ajax."

