Emotionele Sylvie Meis over relatie met Rafael van der Vaart: 'Als ik erover praat, schiet ik nog vol'

Sylvie Meis is meerdere keren een voetbalvrouw geweest. De bekendste speler waarmee ze een relatie had, was Rafael van der Vaart. De ondernemer en tv-presentator blikt terug op haar tijd met de oud-international.

In gesprek met De Telegraaf is Meis (47) openhartig over haar loopbaan, liefdesleven en tweede thuisland Duitsland. In juni 2005 trouwde ze in Heemskerk met Van der Vaart, waarna het jaar daarop hun zoon Damian werd geboren. Begin 2013 gingen ze uit elkaar. Ze maakte de beste jaren van de aanvallende middenvelder mee, die in die periode uitkwam voor Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje.

Raffie

Ze heeft fijne herinneringen aan die periode, vooral toen Raffie de grote ster was bij Hamburger SV. "Het was gewoon jong geluk. Totaal. Raf als aanvoerder, hij speelde geweldig en alles was nieuw. Als ik erover praat, schiet ik nog vol omdat het zo mooi was. Heel, heel speciaal", zegt ze, waarna ze volgens de interviewer een traantje wegwerkt. "Ben ik effe blij dat er geen camera’s zijn. Alles is nog zo dichtbij in mijn memory."

Speciaal

Ze is tevreden met wat ze heeft bereikt op zakelijk vlak en in de mediawereld. Daarom heeft ze er geen moeite mee om zichzelf te omschrijven als "speciaal": "Ik ben een heel harde werker, heel gefocust. Ik weet heel goed wie ik ben en dat dan onder stoelen of banken steken, vind ik flauwekul. Als ik al twintig jaar op dit niveau doe wat ik doe, ga ik niet hier vol valse bescheidenheid zitten."

WK 2010

Daarnaast biecht ze op dat ze er bij de WK-finale van Nederland tegen Spanje in 2010 geen moment in geloofde dat Oranje de titel zou pakken. Met dat idee nam ze plaats op de tribune: "Maar we wisten toch dat het never nooit zou gaan gebeuren dat we die wedstrijd zouden winnen."

