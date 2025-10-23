Liverpool heeft zich opgericht na een reeks van vier nederlagen op rij. In de Champions League werd uit overtuigend afgerekend met Eintracht Frankfurt. Captain Virgil van Dijk speelde een grote rol in de ommekeer.

Liverpool ging vier keer onderuit: tegen Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea en Manchester United. Telkens was het met één goal verschil en The Reds hadden ook volop kansen om een beter resultaat uit het vuur te slepen, maar toch: de sfeer was beroerd rondom Arne Slot en zijn mannen.

In de zomer kwamen onder anderen Alexander Isak en Florian Wirtz voor enorm veel geld naar Liverpool. Isak kostte bijvoorbeeld dik 150 miljoen euro en hij ging bij zijn vorige werkgever Newcastle in staking om de transfer af te dwingen. Maar de Zweed levert vooralsnog weinig.

Virgil van Dijk

Na de klinkende zege op Eintracht Frankfurt legde Van Dijk uit hoe hij en de groep hebben gereageerd op de negatieve reeks. "Op maandag, na de wedstrijd tegen Manchester United, was iedereen verdrietig", zegt Van Dijk volgens Goal.com.

"We hebben zolang ik bij Liverpool speel thuis heel weinig wedstrijden verloren. Het was erg zwaar voor ons. Het was echter geen crisisberaad. We weten hoe we de boel moeten omdraaien. Het is pas oktober. We hebben een intens gesprek gehad met Arne Slot, maar we hebben ook een meeting gehad met alleen de spelers. Ik wilde een paar dingen tegen ze zeggen."

'Zoiets doe ik niet na elke wedstrijd'

Van Dijk legt uit: "Zoiets doe ik niet na elke wedstrijd. En laten we dat zo houden. De enige manier om uit een situatie zoals deze te komen, is door verenigd te blijven. En door je te richten op je taken. Door te verbeteren, door vertrouwen te houden, door niet te vluchten voor de situatie. Zulke dingen zijn makkelijker gezegd dan gedaan."

🥇 | @JamesPearceLFC: With the mood low, Virgil Van Dijk organised a players-only meeting after the defeat to Manchester United.



The captain delivered a rousing speech to lift spirits after a torrid run of results. Eintract Frankfurt were then swept aside. pic.twitter.com/fesIYLqeUW — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) October 23, 2025

Big Virg verklaart verder: "Maar wil je eruit komen, dan moet het op die manier. We leven nu in een wereld met aldoor lawaai, iedereen zegt van alles, altijd weet iemand het wel beter. We moeten ons richten op onszelf. Voor 'mijn' bijeenkomst was de sfeer bedrukt. Maar na mijn bijeenkomst was iedereen blij!"

