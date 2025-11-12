Stormachtig is de ontwikkeling van Luciano Valente. De jonge middenvelder speelde anderhalf jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie met FC Groningen, maar is nu Feyenoorder en kan deze week debuteren bij Oranje. Toch denkt hij nog vaak terug aan Groningen, waar cruciale bouwstenen liggen voor het jonge talent. “Na veel gesprekken is de knop in mijn hoofd omgedraaid.”

Luciano Valente kreeg eindelijk de uitnodiging waar hij zo van droomde: een mailtje van de KNVB om zich te melden bij het grote Oranje. Honderden, misschien wel duizenden appjes ontving hij nadat hij zijn telefoon checkte. Daar zat een aantal bijzondere reacties bij. “Reacties van vrienden en van familie. Maar ik heb nog steeds een hele goede band met mijn oude trainer van Groningen; Dick Lukkien”, zegt hij.

Bijzondere band met Lukkien

Hij kreeg een mooi bericht van de Groningen-trainer. “Wij hebben gewoon een hele speciale band. Dat zijn dingen die je extra waardeert. Het kwam erop neer dat hij extreem trots was en dat we samen van best ver zijn gekomen. Dat is speciaal.”

En dat Valente van ver komt, dat klopt. Hij stond bekend als één van de grote talenten in Groningen. Hij speelde met drie jongens in de jeugd van GVAV. “Fofana, Postema, daar heb ik nog wel veel contact mee. Die zijn ook gewoon erg trots. Ik bedoel; je bouwt van kleins af aan al aan iets samen. Een soort band. Iedereen gaat uiteindelijk zijn eigen weg. Het is speciaal om iedereen een beetje te volgen. Ze waren zeker blij voor mij dat ik hier mocht zijn vandaag.”

'Enorme stappen gemaakt'

Valente bleef een lange tijd bij Groningen, waar hij ook een mooie band opbouwde met teamgenoten. “Een boel daarvan traint nu ook bij Jong Oranje op het veld hiernaast. Ik vind het wel heel mooi allemaal dat het hier zo dichtbij is en dat we allemaal op de goede weg zijn. Ik ben er ook trots op dat zij eraan zitten te komen.”

Een groot gedeelte van de speler die Valente nu is, heeft zich gevormd in Groningen. Daar is de pas opgeroepen international openhartig over. “Ik ben wel veel completer geworden in mijn voetbalstijl. Ik ben niet meer van alleen maar leuk voetballen, maar ook bikkelen, veel vuile meters maken en spelen met intensiteit. Dat is wel iets waar ik enorme stappen in heb gemaakt.”

Het voetballen zat er vroeger ook al in, vindt Valente, maar hij dacht er naar eigen zeggen te makkelijk over. “Dat het wel genoeg zou zijn voor de top”, bekent hij. Daar kwam verandering in. “Na veel gesprekken met trainers en met mijn ouders, is uiteindelijk de knop omgedraaid. Het besef kwam dat als ik mijn droom achterna wilde, ik echt wat moest veranderen.”

'Knop omgezet'

Het was een jaar of drie geleden, toen Groningen net gedegradeerd was naar de Keuken Kampioen Divisie. “Het was voor mij een project waar je in gaat. Het is niet zo dat je alles in één keer omdraait. Je begint kleine stapjes te maken en uiteindelijk maak je elk jaar een ontwikkeling door. Dat is in een stijgende lijn gegaan.”

Daar komt Lukkien ook weer om de hoek kijken. Hij koos voor de jeugd en niet voor gearriveerde spelers ondanks de degradatie. “Ja, dat is ook een reden.. Maar ook als mens ben ik hem enorm dankbaar. Hij heeft mij echt heel veel geholpen met alles. In het veld, maar ook buiten het veld.”

Mooie woorden van Ronald Koeman

Koeman had mooie woorden over voor de Feyenoord-middenvelder, die een stormachtige ontwikkeling door maakt. “Hij heeft zich fantastisch aangepast bij Feyenoord, als je zo makkelijk je plek verdient bij een grote club dan kan het al tijd zijn voor de volgende stap.” Oranje dus. “Ik ben onder de indruk van de kwaliteiten van Valente. Van de oplossingen die hij vindt door zijn goede techniek en van zijn dreiging aan de bal. Qua intensiteit zonder bal heeft hij ook stappen gezet."

Precies daar ziet Valente ook zijn ontwikkeling: de combinatie van mijn voetbal en intensiteit maakt het verschil. Het is fijn dat dat gezien wordt, heel mooi”, zegt Valente over de woorden van Koeman. Valente liet weten nog niet na te denken over een WK, al zal dat toch moeten; Oranje moet zich de aankomende twee interlands gaan plaatsen voor het WK in Verenigde Staten, Canada en Mexico.

