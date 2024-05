Eredivisie hengelt 'zeldzaamheid' binnen: 'Hoe kom je aan die mazzel?'

De Eredivisie CV heeft Martin van Geel aangenomen als technisch manager. Hij wordt daarmee de opvolger van de in maart vertrokken Mark-Jan Fledderus. De baas van de Eredivisie is in de wolken met Van Geel.

Gijs de Jong komt woorden tekort om zijn trots op de handtekening van Van Geel onder woorden te brengen. "Martin van Geel zit vanaf zijn zestiende tot aan de dag van vandaag in het betaald voetbal in Nederland", reageert Jan de Jong. "Bijna 47 jaar (!) aaneengesloten. Een leven lang met evenzoveel ervaring en het hele palet met alle denkbare kleuren."

'Een zeldzaamheid'

Van Geel speelde als voetballer 400 duels in de Eredivisie en scoorde daarin 127 keer. Na zijn actieve carrière was hij directeur en technisch directeur bij Ajax, AZ, Feyenoord, Roda JC en Willem II. Jan de Jong: "Meer Eredivisie-ervaring krijg je niet in een mens! Een zeldzaamheid. De keus voor hem was dan ook snel gemaakt. Hoe kom je aan die mazzel?"

Wat moet Van Geel doen als nieuwe technisch manager van de Eredivisie? "Samen met de clubs zorgen dat wij de zesde competitie van Europa blijven. De realisatie is een stuk ingewikkelder. Een prachtige klus ligt er op hem te wachten", legt De Jong uit. Nederland kroop de afgelopen jaren op op de UEFA-ranglijst. De Eredivisie is nu de zesde competitie van Europa, achter de Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga en Ligue 1.

Top vijf

De Nederlandse ploegen doen het in Europa zo goed, dat zelfs Frankrijk als nummer vijf wordt bedreigd. De top-vier is onhaalbaar, maar plek zes behouden en wellicht dromen van plek vijf is meer dan makkelijk te halen. Ook Portugal en België zijn achter Nederland aan een opmars bezig.