Erik ten Hag is begonnen aan zijn nieuwe klus bij Bayer Leverkusen, waar hem een enorme uitdaging wacht na het vertrek van succescoach Xabi Alonso. Terwijl zijn spelers nog genieten van hun vakantie, is de Nederlandse trainer al druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Ten Hag weet wat hem te doen staat. "Ik hou wel van een uitdaging", zegt hij tegen exclusief Sportnieuws.nl.

In de voetbalwereld wordt voortdurend benadrukt hoe groot de opdracht bij Bayer Leverkusen is. Ten Hag reageert stellig op die geluiden. "Welke trainersbaan is wel makkelijk dan? Natuurlijk is het een flinke uitdaging", zegt Ten Hag over zijn aanstelling als opvolger van Alonso, die onlangs vertrok naar Real Madrid. "En ik hou ook wel van een beetje uitdaging, dat zeker."

Ziedende Erik ten Hag fileert KNVB volledig: 'Dat moet per direct stoppen' Erik ten Hag heeft zich fel uitgelaten over de KNVB. De nieuwe coach van Bayer Leverkusen stelt dat de voetbalbond FC Twente nog altijd te laks omgaat met kwetsende spreekkoren en geluiden rond duels met Feyenoord. Na 25 jaar is er volgens hem niets veranderd. "De KNVB is typisch Nederland, het wordt maar gewoon gedoogd."

'Gaat een succes worden'

Binnenkort kan Ten Hag zich weer volledig richten op het trainingsveld van Leverkusen, waar hij de indrukwekkende successen van zijn voorganger Alonso moet evenaren. Onder Alonso werd de club niet alleen kampioen, maar won het ook de DFB Pokal en de Supercup. Daarnaast eindigde Leverkusen knap als tweede in de Bundesliga en stond het bovendien in de finale van de Europa League, al bleek Atalanta Bergamo daarin met 3-0 een maatje te groot.

Ondanks de vertrekken bij Leverkusen, onder wie mogelijk sterspeler Florian Wirtz, blijft Ten Hag optimistisch. "Er zullen altijd spelers in de belangstelling staan van een club als deze, dat is goed. Maar ik ben ook zeker dat we samen een nieuw team kunnen bouwen en dat is een fantastisch proces", zei Ten Hag eerder bij zijn presentatie in Duitsland. Tegenover Sportnieuws.nl vult hij aan. "We gaan ervanuit dat het een succes gaat worden."

Dit is Erik ten Hag: toptrainer verkiest Duitse topclub boven Ajax na mislukt avontuur bij Manchester United Erik ten Hag is één van de meest besproken Nederlandse voetbaltrainers van deze eeuw. Hij leidde Go Ahead Eagles naar de Eredivisie, deed ervaring op bij Bayern München II en groeide uit tot een geliefde coach bij zowel FC Utrecht als Ajax. Hij vertrok naar Manchester United, maar daar werd hij ontslagen. Ten Hag heeft nu echter een nieuwe baan gevonden bij een Europese topclub.

Handen uit de mouwen

De spelersgroep is nog met vakantie, maar de kersverse trainer steekt al dagelijks de handen uit de mouwen. "Ik ben al begonnen, hoor. En ik denk dat we op de goede weg zijn", luidt zijn korte, maar krachtige conclusie. Voor de Nederlander begint het seizoen pas écht op 23, 24 of 25 augustus, maar hij kan niet wachten tot het weer begint. "Ik heb het al een weekje naar voren gehaald," verklapt Ten Hag over zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Een maand eerder, toen de geruchten rondom Bayer Leverkusen al speelde, vertelde de Tukker tegen deze site al dat hij zich prima vermaakte, maar dat hij ook graag weer aan de slag wilde. "Ik heb het helemaal naar mijn zin, hoor. Het is nu alleen even anders, omdat ik de afgelopen 22 jaar fulltime betrokken was bij het voetbal, eerst als speler en daarna in verschillende functies. Het is een nieuwe ervaring om het voetbal nu van buitenaf te bekijken, maar het is ook fijn om tijd te hebben voor andere leuke dingen."

'Glamoureuze' partner Florian Wirtz maakt tongen los in Britse pers door Liverpool-transfer: 'Engel uit de hemel' Florian Wirtz is stevig in beeld bij Liverpool. Trainer Arne Slot, die kampioen van Engeland werd met The Reds, wil de 22-jarige aanvallende middenvelder losweken van Bayer Leverkusen. De Britse roddelbladen staan ook te popelen, want zij zien vooral graag zijn opmerkelijke partner komen: Aaliyah.

'Op een leeftijd'

Toch voelde hij de drang om weer aan de slag te gaan: "Maar uiteindelijk ben ik nu op een leeftijd dat we allemaal iets willen bereiken. Het is geweldig om ergens bij betrokken te zijn waar ook écht iets op het spel staat." Binnen enkele weken kan hij die energie volledig kwijt op het trainingsveld van Leverkusen.

Coach Erik ten Hag staat na United-debacle opnieuw voor loodzware opgave: 'Hopelijk hebben ze een lijstje klaarliggen' De Nederlandse voetbalwereld kijkt reikhalzend uit naar de volgende stap van Erik ten Hag: het hoofdtrainerschap bij het succesvolle Bayer Leverkusen. Sportnieuws.nl sprak met oud-trainer Gertjan Verbeek, geboren Enschedeër én ervaringsdeskundige bij onze oosterburen, over de Duitse topclub én wat Ten Hag daar kan verwachten. "Er komt héél veel geld binnen", stelt Verbeek.

Toekomst bij FC Twente?

Ten Hag zal op korte termijn fulltime in Leverkusen te vinden zijn, maar zoals zijn gehele carrière behoudt hij zijn plekkie in Oldenzaal om zich terug te kunnen trekken. Hij sluit niet uit dat hij ooit tóch nog bij FC Twente gaat werken. "Dat is nu moeilijk te zeggen, want ik weet niet wat er allemaal op mij afkomt in de toekomst. Maar FC Twente is mijn club en ik heb ontzettend veel warme gevoelens voor de club, regio en mensen. Ik hou van ze. En ja, we hebben gewoon een hele sterke binding. Dus daardoor zal ik altijd met enthousiasme over de club praten", sluit hij af.