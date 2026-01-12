PSV maakte afgelopen weekend opnieuw grote indruk met een ruime zege op Excelsior, maar volgens Khalid Sinouh is voorzichtigheid geboden. De oud-doelman, die zelf ervaring heeft met een misgelopen titelstrijd, ziet dat de Eindhovenaren er uitstekend voorstaan. Sinouh benadrukt echter dat succes pas telt als het écht binnen is. "Ik ben benieuwd naar de komende weken."

"Ze hebben goede stappen gezet afgelopen weekend, daar ben ik blij mee", doelt Sinouh op de 5-1 zege op Excelsior voor de camera van Sportnieuws.nl. De oud-keeper benadrukt dat een eventuele titel ‘nooit te vroeg gevierd’ moet worden, ondanks dat er al grappend gespeculeerd wordt van een 'platte kar met winterbanden'. Die ervaring heeft hij opgedaan bij AZ in het seizoen 2006/2007, toen zij het op de laatste speeldag verspeelden in een krankzinnig slot van de Eredivisie met Ajax en PSV. "Ze moeten gewoon hun wedstrijden blijven winnen. Het is veel te vroeg om over de titel te praten."

Invulling spitspositie cruciaal

Tegelijkertijd weet Sinouh als geen ander hoe rooskleurig de uitgangspositie van PSV is. Met een voorsprong van dertien punten op Feyenoord en zestien op Ajax lijken de kaarten gunstig geschud. Toch ziet hij een struikelblok. "Het ziet er goed uit, maar Pepi is geblesseerd geraakt en Saibari is ook bij de Afrika Cup. Ik ben benieuwd hoe ze het de aankomende weken gaan invullen", zegt de ex-PSV’er, die denkt aan een versterking in de spits. "Daar dacht ik meteen aan. Mocht het mogelijk zijn, dan zou ik dat zeker overwegen. Maar dan moet je wel het juiste profiel hebben voor die positie."

Een naam die rondzingt, is die van Joël Piroe. De voormalig PSV-spits staat onder contract bij Leeds United en maakte vorig seizoen negentien goals in de Championship, maar komt dit jaar minder aan spelen toe. "Dat is een uitstekende speler, maar hij heeft de afgelopen periode niet veel wedstrijden gespeeld. Ik weet daarom niet of hij dan direct een versterking is", vraagt Sinouh zich hardop af.

Toekomst van Peter Bosz

Bij PSV lijkt alles te kloppen, al is er één onzekerheid: de toekomst van trainer Peter Bosz. Sinouh hoopt dat hij blijft. "Ik zou geen enkele andere trainer willen op dit moment", stelt hij. Na wat wikken en wegen, noemt de oud-doelman toch schoorvoetend een naam als eventuele opvolger. "Dick Schreuder doet het goed bij NEC, dat is ook een aanvallende coach."

Volgens de voormalig international van Marokko moet PSV vasthouden aan aantrekkelijk voetbal. "Ik hou van aanvallende coaches, dat zou je niet zeggen als keeper. Maar ik heb natuurlijk met Foppe de Haan, Louis van Gaal en Fred Rutten heel veel aanvallende coaches gehad in mijn carrière. Ik wil mooi en attractief voetbal zien en dat heeft PSV. Wil je daar een vervolg aan geven, dan moet je naar zo'n profiel zoeken. Daar past Schreuder uitstekend bij."

Eigen tijd bij PSV

Sinouh kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eigen periode in Eindhoven. Ondanks een fraaie loopbaan met clubs als PSV, Sparta en AZ, bleef zijn speeltijd beperkt tot één wedstrijd. "De Topper tussen PSV en Ajax heb ik gespeeld, dat is wel leuk. Het was een mooie tijd, maar ook wel teleurstellend. Ik had een belangrijke rol in de kleedkamer als 36-jarige en dat beviel uitstekend. Alleen na een jaar werd mijn contract niet verlengd, jammer genoeg."

Toch overheerst de trots voor het mooie jaar in Eindhoven. "We hadden écht een fantastische selectie met spelers als Wijnaldum, Mertens en Toivonen. We hadden eigenlijk met twee vingers in de neus kampioen moeten worden. We hebben wel de KNVB Beker gewonnen, maar ik ben toen naar PSV gegaan met één reden: kampioen worden. Het mocht niet zo zijn."

Andere cultuur bij PSV

De band met PSV is voor Sinouh nooit verdwenen. "Ik kijk altijd eerst naar Eindhoven, want ik ben een PSV-fan. Dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar ik volg PSV altijd al wel.” Die verbondenheid komt volgens hem ook voort uit de clubcultuur. “Dat komt ook omdat jongens als Ibrahim Afellay, Ismaïl Aissati en Otman Bakkal daar hebben gespeeld, dat zijn allemaal Nederlandse jongens met een Marokkaanse achtergrond. Dat vind ik altijd wel mooi. PSV is één van de weinige clubs waarin Marokkaanse en Nederlandse jongens toch sneller de kans krijgen."

Hij ziet die lijn vandaag de dag terug. "Dat zie je nu ook met Saibari, Salah-Eddine en Driouech. Er zijn weer jongens die daar de kans krijgen en dat vind ik wel mooi.” Volgens Sinouh past dat bij de Brabantse identiteit van de club. “Ajax is redelijk hard en zakelijk, maar bij PSV is het wat gemoedelijker. Er is een topsportklimaat, maar dan wel op z’n Brabants. Ik heb een Brabantse vrouw, dus ik weet hoe gemoedelijk en gastvrij ze zijn", lacht hij.

