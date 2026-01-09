Voormalig Marokkaans international Ali Boussaboun kijkt met veel vertrouwen uit naar de kwartfinale van de Afrika Cup tussen Marokko en Kameroen. Tegenover Sportnieuws.nl noemt hij het duel een 'mooie kraker', waarin vooral voor Marokko veel te halen valt. "Dan raken ze in paniek", stelt Boussaboun.

"Kwalitatief vind ik Kameroen minder dan Marokko", analyseert Boussaboun. "Ze zijn vooral heel fysiek en spelen extreem compact. Ze hebben natuurlijk gevaarlijke jongens voorin met United-spits Bryan Mbeumo en Christian Kofane van Leverkusen. Mbeumo is echt de architect, daar zit de creativiteit. Maar Kameroen heeft grote moeite met ruimte in de rug. Diepteballen vinden ze heel lastig, dan raken ze in paniek. Daar kan Marokko van profiteren."

Volgens Boussaboun schuilt het gevaar vooral in de speelstijl van de wedstrijd. "Zolang Marokko er geen vechtwedstrijd van maakt, zie ik het positief in. Als het fysiek wordt en alleen maar duels, dan wordt het lastig. Marokko moet juist voetballend het verschil maken."

Positieve indruk ondanks kritiek

Marokko maakte tot nu toe een goede indruk op de Afrika Cup, vindt Boussaboun. "Er is veel kritiek, maar ik kijk naar het bredere plaatje. De eerste wedstrijd is nooit makkelijk, die win je met 2-0. Daarna een gelijkspel waarin één kans wordt weggegeven. Tegen Zambia geven ze eigenlijk niks weg. Over alle wedstrijden krijg je misschien drie of vier kansen tegen, dat is toch heel positief?", nuanceert de oud-voetballer van onder meer Groningen en NAC.

Vooral de mentaliteit stemt hem tevreden. "De ploeg loopt de benen onder het lijf vandaan. Niemand verzaakt. Omschakeling, duels, arbeid: ze gaan écht volle bak", gaat Boussaboun verder. Toch plaatst hij ook een belangrijke kanttekening. "Het rendement moet omhoog. Als je absolute topklasse hebt, zoals Brahim Díaz, dan mag je meer verwachten. Bij andere ploegen zie je echte topspelers in de aanval: Diallo bij Ivoorkust, Mbeumo bij Kameroen, Osimhen bij Nigeria, Mané bij Senegal en Salah bij Egypte. Dat is wel het niveau waar je je aan moet meten."

Positief over Saibari

Ook Ismael Saibari krijgt speciale aandacht. "In de eerste twee wedstrijden speelde hij als linksbuiten, dat is natuurlijk niet zijn positie. Tegen Zambia vond ik hem redelijk goed. Hij had veel goede loopacties en kon best vaak één-op-één met de keeper komen. Dat doet hij ook bij PSV: lopen zonder bal."

Boussaboun prijst vooral de arbeid en diepgang van Saibari. "In de omschakeling, terugsprinten, tackles, ballen afpakken – dat doet hij allemaal. Hij is niet in zijn beste vorm, maar ik ben wel positief over zijn bijdrage. Hij had tegen Zambia één moment aan de rechterkant met alle ruimte, dat zijn ballen die hij moet krijgen. Alleen zien ze dat bij Marokko niet altijd. Dat is het verschil met PSV. Zijn diepgang is heel belangrijk, zeker op de Afrika Cup waar veel ploegen twee bussen voor de goal parkeren."

Voorspellen met Boussaboun

Voor de kwartfinale tegen Kameroen is Boussaboun optimistisch. "Ik verwacht een getergd Marokko. Als ze hier goed doorkomen en overtuigend winnen, kan dat een hele mooie opstap zijn richting de halve finale en misschien zelfs de finale. Dit duel kan echt een mentale boost geven." Zijn voorspelling liegt er niet om: "3-1 voor Marokko."

Boussaboun is zelf aanwezig in Marokko en geniet zichtbaar van de ambiance rond het toernooi. "De sfeer is fantastisch. Alle cafés hebben de Afrika Cup opstaan, helemaal ingericht op Marokko. In de stadions is de sfeer geweldig. Ik ben nog niet in het nieuwe stadion geweest, maar dat gaat fantastisch worden. Ik kan niet wachten", vertelt de veertienvoudig international over het Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat met een capaciteit van zo'n zeventigduizend toeschouwers.