Dick Schreuder is streng, veeleisend en op het veld soms onverbiddelijk. Maar juist die aanpak bleek voor ex-international Jetro Willems precies wat hij nodig had. De verdediger doet een boekje open over zijn samenwerking met NEC-trainer Schreuder. "Ik begreep er helemaal niks van", zegt Willems over zijn kennismaking met de succescoach van de Nijmegenaren.

Het NEC van Schreuder verrast dit seizoen met een vierde plek in de Eredivisie. Volgens velen is dat vooral te danken aan de aanvallene speelstijl. "Hij is veeleisend en hartstikke streng", lacht Willems in gesprek met Sportnieuws.nl. "Zodra hij buiten het veld staat is hij vrolijk en is het altijd lachen, maar op het veld is hij een heel ander persoon. Soms moet je hem dan ook gewoon even laten gaan."

Hulp van Schreuder

Willems is dankbaar voor de samenwerking met Schreuder. De 54-jarige coach wilde hem vorig jaar graag naar het Spaanse Castellón halen, maar koppelde daar wel een duidelijke eis aan: Willems moest werken aan zijn fitheid. "Hij heeft me zeker geholpen, want hij heeft laten zien dat het nu of nooit was. Hij vertelde me elke dag dat ik keihard moest werken. En als ik dat niet deed, speelde ik niet. Dat had ik ook wel nodig."

Volgens de 31-jarige verdediger, die eerder speelde voor PSV en Newcastle United, sloot het systeem van Schreuder perfect aan bij zijn comeback. "Het vergt gewoon fitheid", stelt Willems, die wel een behoorlijke investering moest doen van zijn coach. "Ik moest elke ochtend een uur eerder zijn om extra training te doen, dan had je de groepstraining en ‘s avonds had ik ook nog personal training. Hij is degene die mij wilde helpen om er weer bovenop te komen, daar ben ik hem dankbaar voor."

Volgende stap voor toptrainer in spe

Schreuder maakte al indruk bij PEC Zwolle, maakte ook furore bij CD Castellón en beleeft nu ook bij NEC een opvallend sterk seizoen. Met aantrekkelijk en aanvallend voetbal strijdt de Nijmeegse ploeg verrassend om rechtstreeks Europees voetbal. Volgens Willems is zijn trainer dan ook klaar voor een volgende stap. "Hij krijgt zijn kans zeker. Dick heeft lang moeten wachten op zijn kans, maar dat heeft hem wel goed gedaan."

Een club als Feyenoord zou volgens de verdediger goed bij Schreuder passen. "Ik weet niet of zijn spel overal aan zou slaan, maar bij een club als Feyenoord wel. Dat is een club waar de supporters ook echt van passie houden, dat zie ik wel voor me", aldus Willems. Twijfels over zijn geschiktheid heeft hij niet. "Hij heeft het overal geflikt, dus waarom zou het in de top niet kunnen? Je moet er gewoon in geloven."

'Ik begreep er niks van'

Willems moet lachen als hij terugdenkt aan zijn eerste gesprek met Schreuder. "Hij probeerde zijn speelstijl in het eerste gesprek uit te leggen, maar ik begreep er helemaal niks van. Ik was helemaal flabbergasted en dacht: huh, één op één over het hele veld? Hoe dan? Maar als je nu de uitkomst ziet, dan ben je niet meer verbaasd. De eerste maanden is het wennen dat iedereen door elkaar loopt, maar daarna is het gewoon een goed systeem."

Wisselvallig NEC

De kritiek op het zogenaamd wisselvallige NEC deelt Willems niet. "Bij PSV ben ik twee keer kampioen geworden, maar dat was ook telkens met 3-2 of 1-0. Daar waren het ook niet elke keer grote uitslagen, maar het was wel gewoon heel stabiel. Dat hebben we dit jaar ook bij NEC." Hij weigert zich te laten verleiden tot grootse uitspraken, bijvoorbeeld over Champions League-voetbal in het Goffertstadion. "Daar moeten we niet naar kijken. We richten ons op een van de plekken om Europees voetbal."

Openhartig interview met Willems

Dit was verhaal twee van een uitgebreid interview met Jetro Willems. Zaterdagochtend volgt een openhartig interview over zijn keuze om terug te keren naar Nederland en het belang van zijn kinderen. "Ik wilde nooit dat mijn zoontje in het profvoetbal terecht zou komen, maar nu speelt hij bij Feyenoord", vertelde Willems tegen Sportnieuws.nl.

