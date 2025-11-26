Van het winnen van de FA Cup met Liverpool tot twee landstitels met PSV: Jan Kromkamp beleefde een bijzondere loopbaan. Woensdagavond staan twee van zijn oude clubs, Liverpool en PSV, tegenover elkaar in de Champions League. Een goed moment voor Kromkamp om terug te blikken op zijn tijd bij beide clubs en vooruit te kijken naar deze kraker. "Dat was hartstikke bijzonder", vertelt de voormalig rechtsback.

"Bij Liverpool heb ik de FA Cup gewonnen en bij PSV twee landstitels, dat zijn momenten die je je altijd herinnert", vertelt Kromkamp in gesprek met Sportnieuws.nl. Toch noemt hij zijn periode bij AZ als sportief hoogtepunt. “We haalden de halve finale van de UEFA Cup en ik kwam bij het Nederlands elftal. Dan heb ik daar toch wel mijn beste tijd gehad.”

Bijzondere tijd bij Liverpool

Met AZ bereikte Kromkamp de halve finale van de UEFA Cup door Villarreal uit te schakelen, de club waar hij later zelf zou spelen. Nadat zijn tijd in Spanje niet helemaal verliep zoals gehoopt, kwam hij bij Liverpool terecht. "Mijn eerste wedstrijd was Luton Town-uit voor de FA Cup. Alle ballen werden naar voren geschoten, dus ik kon gelijk kennismaken met het Engelse voetbal", blikt hij lachend terug.

Bij Liverpool kwam Kromkamp uiteindelijk tot achttien officiële wedstrijden. "Rafael Benítez rouleerde altijd heel veel, dat was ook best wel moeilijk", erkent hij. Tóch kijkt hij vol trots terug op zijn tijd bij de Engelse topclub. "Ik heb de FA Cup gewonnen en ben ingevallen in de finale. Dus het is zeker geen mislukt avontuur geweest. Liverpool is écht een héél grote club. Je wordt daar heel erg geleefd, want de support is niet alleen in Engeland enorm, maar ook in bijvoorbeeld Azië."

Terugkeer naar Nederland

Na acht mooie maanden op Anfield besloot Kromkamp terug te keren naar Nederland. "Ik mocht blijven, maar het was mijn keuze om weg te gaan. Benítez wilde een back die verdedigend beter was en ik wilde blijven spelen om in beeld te blijven bij Oranje. In eerste instantie wilde ik wel blijven, want er zaten geen opties bij waar ik interesse in had. Totdat PSV zich twee dagen voor het sluiten van de transferwindow meldde, dat was een mooie kans", vervolgt de elfvoudig international.

Het bleek een goede keuze: Kromkamp werd bij PSV al snel een vaste waarde en won met de Eindhovenaren tweemaal de landstitel. In die periode trof PSV Liverpool bovendien vier keer in de Champions League en schudde hij onder meer lachend de hand met oud-collega's Dirk Kuyt en Mark Gonzalez . "Dat was hartstikke bijzonder, want ik had twee maanden ervoor nog met die jongens in de kleedkamer gezeten", vertelt Kromkamp. "Ik had niet per se revanchegevoelens, maar uiteraard wilde je wel een goede pot op de mat leggen."

Vooruitblik op Liverpool - PSV

Woensdagavond treffen Liverpool en PSV elkaar opnieuw in de Champions League. "PSV is de afgelopen maanden écht in goede doen, maar dat is Liverpool in Europees verband ook", zegt hij, verwijzend naar de negen punten die Liverpool al behaalde in vier wedstrijden. "Dit is wel weer een mogelijkheid om de negatieve reeks (acht nederlagen in elf duels, red.) om te buigen, want laatst hebben ze natuurlijk ook van Real Madrid gewonnen. Ik denk dat Liverpool uiteindelijk gaat winnen."

Kritiek op Arne Slot

Kromkamp, trainer van eersteklasser CSV Apeldoorn, erkent dat hij het niet helemaal eerlijk vindt dat er zó veel kritiek op Arne Slot is. "Iedereen kijkt mee en heeft een mening, dat is logisch bij één van de grootste clubs ter wereld. Ze zeggen allemaal: je hebt zoveel geïnvesteerd, dus je moet alles winnen. Maar zo werkt het niet. Ze hebben natuurlijk ook iets vreselijks meegemaakt met Diogo Jota, dat zal zeker niet meehelpen."

"De buitenwacht kijkt vooral naar resultaten. Als je wint, ben je een goede trainer en als je verliest ben je slecht. Dat is in Engeland natuurlijk al helemaal extreem, maar zo kijk ik er niet naar", benadrukt Kromkamp. "Peter Bosz heeft vorig seizoen ook zo’n mindere periode meegemaakt, maar is uiteindelijk wel kampioen geworden met PSV. Ik weet zeker dat het hem sterker heeft gemaakt, dus ik hoop dat Arne Slot er ook zo doorheen komt", sluit hij af.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!