Na een bewogen periode bij FC Twente werd de druk Arnold Bruggink uiteindelijk te veel. Hij besloot 'zijn club' na een heftige periode rondom het overlijden van zijn moeder achter zich te laten wegens gezondheidsklachten. In de Sportnieuws.nl-Maaskantine vertelt Bruggink openhartig zijn verhaal. "Als ik thuiskwam, zei mijn vrouw regelmatig: je hebt echt een zware baan, hè", zegt de oud-directeur lachend.

Bruggink bevond zich na zijn voetbalcarrière in een gespreid bedje bij ESPN, maar besloot een sprong in het diepe te wagen. Hij begon op 1 maart 2023 als rechterhand van technisch directeur Jan Streuer, maar dat liep compleet anders. "Ik zou één jaar meelopen en de tijd krijgen om uiteindelijk technisch directeur te worden. Alleen, Ron Jans stopte en Streuer besloot daardoor ook weg te gaan. Dus toen zei FC Twente-directeur Paul van der Kraan drie maanden nadat ik begon: Nou Arnold, wat denk je ervan? Dus toen heb ik gezegd: oké, we gaan ervoor", zegt Bruggink enkele maanden na zijn vertrek.

Torenhoge ambitie van Bruggink

Hoewel Bruggink tien jaar lang een ideale werkplek had als analist, wist hij diep van binnen altijd: hij wil hoe dan ook technisch directeur worden bij FC Twente. "Toen ik nog bij ESPN werkte heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen. Ik heb zelfs nog een jaartje elke woensdag meegelopen met PSV-directeur Marcel Brands, samen met Jan Vennegoor of Hesselink. Dus de ambitie was er altijd wel."

"Zodoende ben ik het ook gaan doen", vervolgt hij. "Je kunt honderd keer nadenken over structuren bouwen, maar dat heeft geen zin want dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Dus ik ben begonnen met Jan Streuer als eindverantwoordelijke en toen zijn we er vol in gegaan. Ik ging plankgas, dan laat ik alles eromheen los en dan gaan we dat gewoon doen. En ik ben er ook met een knal uitgegaan... Ik dacht: dit kan niet de manier zijn om het te doen."

Te veel hooi op zijn vork

De oud-voetballer van onder meer PSV en Hannover '96 had vooraf het ideale beeld van de buitenkant: het moet op die manier. "Maar ja, als het gaat beginnen dan is het toch net even anders", erkent Bruggink, die vindt dat hij uiteindelijk te veel hooi op zijn vork heeft genomen. "Ik geloof heel erg in voorbeeldgedrag, dus ik vond dat ik mijn spelers moest laten zien dat ik er als eerste kwam en als laatste ging. Ze moesten denken: potverdikke, Arnold is er ook alweer."

Bruggink hield zich met allerlei zaken bezig, zoals de jeugdopleiding en ook directe betrokkenheid met het elftal. "Ik was er altijd. Ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om over de jeugdopleiding mee te denken, maar ik ben nooit vergeten dat één ding het allerbelangrijkste is: het eerste elftal. Daar word je op afgerekend, punt. Je kunt honderdduizend andere dingen ernaast gaan doen en bedenken, maar het gaan om wat er op het veld gebeurt. Maar achteraf had ik de taken beter moeten verdelen voor mezelf."

Eerste twijfels voor Bruggink

De eerste twijfels bij Bruggink ontstonden na het overlijden van zijn moeder aan alvleesklierkanker op 13 januari 2025. Het leidde tot een opvallend voorbeeld van hoe het werk als TD nooit stil staat. "Op 22 januari was de crematie, maar Ajax had een deadline voor Youri Regeer op 21 januari om 00.00 uur. Vooraf had ik contact gehad met Alex Kroes en hij zei: dat zal niet gebeuren en Youri stond er ook niet voor open. Maar om 23.15 uur kwam er een mail binnen dat Ajax de optie tóch ging lichten."

"Het was een prima deal, maar ik lag er 's nachts wel wakker van. Ik moest een dag later speechen op de crematie van mijn moeder en ik zat na te denken welke speler ik erbij moest halen." Uiteindelijk bleek dat het begin van het einde voor Bruggink als eindverantwoordelijke. "Het was heel ongezond en in februari of maart, dacht ik: dit is niet oké. Ik sliep maar tot half vier en begon daarna te malen. Mijn gedachtes gingen meteen naar het elftal en wat de club nodig had", beschrijft Bruggink.

Uiteindelijk zorgden druk op de borst en het slechte slapen ervoor dat hij de knoop doorhakte. "Dat was niet prettig en toen dacht ik ook wel bij mezelf: dit kan nooit de bedoeling zijn. Ik had het er ook vaak met mijn vrouw over en ze zei dan tegen mij: je hebt echt een zware baan, hè. Mijn kinderen en vrouw zagen dat ik thuis was, maar dat ik de helft van de tijd er niet was. Al zeggen ze nu: pap, kun je niet weer gaan werken", vertelt hij lachend. Uiteindelijk lukte het Bruggink simpelweg niet om minder te doen. "Mijn vrouw zei regelmatig dat ik even een dagje niks moest doen, maar ik kreeg het niet gedraaid. Het ging niet."

Regio hielp niet mee

Bruggink is eerlijk als hem wordt gevraagd door host Robert Maaskant of de regio waar hij geboren is voor een extra probleem zorgde. "Ik ben redelijk benaderbaar, dus mensen zeiden heel snel: hé Arnold, je moet dit en je moet dat. Alleen, één keer dacht ik wel pfff. Ik ben één keer gaan golfen na een verloren wedstrijd, dus toen liep ik op de parkeerplaats en toen zeiden ze: het is niet wat, hè. Toen dacht ik bij mezelf, wat krijgen we nu? Dus de mensen zeggen hier niet eens meer goedendag, terwijl ik ze ook nog eens ken. Dat vond ik wel heel bijzonder."

'Had het voor geen goud willen missen'

Met Bruggink gaat het een stuk beter. Hij heeft absoluut geen spijt gehad van zijn keuze om technisch directeur van FC Twente te worden. "Ik had dit voor geen goud willen missen. Ik heb heel veel geleerd en superveel mensen gesproken. De afgelopen tweeënhalf jaar hebben me enorm verrijkt", zegt Bruggink. Betekent dit dat hij snel weer terugkeert? "Ik weet niet of ik er meteen weer vol in zou stappen. Nu nog even niet", besluit hij.

