PSV en Jerdy Schouten genieten zo van elkaar, dat ze tussentijds de lopende verbintenis hebben verlengd. De 28-jarige middenvelder ligt nu tot medio 2030 vast, waar dat eerst 2028 was. Schouten werd onlangs ook al benoemd tot aanvoerder van PSV.

"Het zijn voor mij fantastische weken. Eerst het aanvoerderschap en nu deze contractverlenging, waaruit heel veel waardering en vertrouwen van de club blijkt. Daar ben ik dankbaar voor", aldus Schouten, die de aanvoerdersband overnam van de naar FC Porto vertrokken Luuk de Jong.

"Samen met mijn gezin heb ik het erg naar mijn zin, zowel binnen de club als in Brabant. Het totaalplaatje klopt en tot dusverre is het ook op sportief vlak een succesverhaal, met twee landstitels binnen twee seizoenen als hoogtepunten."

Succesvolle combinatie

PSV nam Schouten twee jaar geleden voor 12 miljoen euro over van Bologna. Met de Eindhovenaren won de middenvelder twee landstitels en een keer de Johan Cruijff Schaal. Hij kwam tot dusverre 71 keer voor de club in actie.

Schouten begon zijn profloopbaan in 2016 bij ADO Den Haag, waar hij de jeugdopleiding doorliep, maar in het eerste elftal niet wist door te breken. Daarna speelde hij een jaar bij Telstar en een jaar bij Excelsior. Vervolgens kwam hij vier jaar voor Bologna in de Serie A uit.

Aanvoerder blijft

Waar namen als Luuk de Jong, Noa Lang, Malik Tillman en Olivier Boscagli afscheid namen, blijft Schouten juist. Daar is directeur voetbalzaken Earnest Stewart maar wat blij mee. "Jerdy is van enorme waarde voor PSV en we zien hem nog steeds groeien in zijn ontwikkeling, als voetballer én als persoonlijkheid."

Jerdy Schouten 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣



Nog veel doelen te realiseren met onze ©️aptain 🫡 pic.twitter.com/mPa18Xfk7V — PSV (@PSV) August 6, 2025

