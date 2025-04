'FC Barcelona heeft opvallende naam in vizier als opvolger van Robert Lewandowski'

FC Barcelona richt zijn blik voorzichtig op de toekomst en daar hoort ook een mogelijke opvolger voor Robert Lewandowski bij. De Poolse spits nadert het einde van zijn loopbaan. Hoewel hij nog altijd van grote waarde is, denkt de clubleiding nu al na over wie het stokje van hem kan overnemen. Op de radar staat een opvallende naam uit de Serie A.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Moise Kean in beeld bij de Catalaanse topclub. De 25-jarige spits is bezig aan een indrukwekkend seizoen bij Fiorentina en staat momenteel tweede op de topscorerslijst van de Serie A. In 35 wedstrijden scoorde hij 21 keer voor zijn club, terwijl hij ook bij het Italiaanse nationale team indruk maakte met drie doelpunten in zes Nations League-duels. Kean is daarmee volledig herboren, na een teleurstellende periode bij Juventus.

Barcelona ziet in Moises Kean spits voor de toekomst

Barcelona zou gecharmeerd zijn van zijn profiel: fysiek sterk, doelgericht en nog relatief jong. Dankzij een gelimiteerde transfersom van 52 miljoen euro voor buitenlandse clubs is Kean bovendien haalbaar. Zijn salaris van 2,2 miljoen euro netto per jaar blijft binnen de marges van wat Barça wil uitgeven aan versterkingen in de aanval. De interesse in de Italiaan sluit aan bij de langetermijnvisie van de club, waarin talentvolle spelers met internationale ervaring centraal staan.

Fiorentina wil echter alles op alles zetten om zijn sterspeler te behouden. Eigenaar Rocco Commisso overweegt het salaris van Kean op te schroeven richting 4 miljoen euro per jaar inclusief bonussen. Ook garandeert de club hem een centrale rol in het team én de speelminuten die nodig zijn om zijn plek in de selectie van Italië richting het WK 2026 veilig te stellen. Kean heeft zelf aangegeven dat hij bewust voor een gelimiteerde transfersom in zijn contract koos, om zijn ontwikkeling te blijven stimuleren en topclubs als Barça aan te trekken.

Einde van Robert Lewandowski?

Dat Barcelona zich nu al op de toekomst richt, is niet verrassend. Lewandowski wordt in augustus 37 jaar en zit dan in het laatste jaar van zijn contract. Onder Hansi Flick beleeft hij weliswaar een uitstekend seizoen, met 38 doelpunten in 43 wedstrijden, maar de club wil op tijd schakelen.

Naast Barça zouden ook clubs als Arsenal, Chelsea, Newcastle en West Ham interesse hebben in Kean. De komende transferzomer zal duidelijk maken waar de toekomst van de herboren Italiaanse spits ligt.

