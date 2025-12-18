FC Twente heeft donderdagavond vakkundig afgerekend met tweededivisionist Spakenburg. De bekerclash werd met 6-3 gewonnen door de Tukkers. FC Twente-verdediger Bart van Rooij erkent dat hij zijn teamgenoten wel even extra heeft opgepept, want hij weet wat het is om een bekerfinale te spelen. "Dat gun ik iedereen", vertelt Van Rooij tegen Sportnieuws.nl.

FC Twente schoot uit de startblokken tegen Spakenburg, maar tóch liep de ploeg van John van den Brom tegen hetzelfde probleem aan: er zijn te veel kansen nodig om tot scoren te komen. "We kwamen om in de bekende koker te zitten", licht de oefenmeester tevreden toe. "We hadden wéér heel veel kansen, maar ik ben blij dat we er dan ook eens zes maken. Dat geeft vertrouwen, ook richting zondag (Feyenoord-uit, red.)."

Van Rooij sluit zich helemaal aan bij de woorden van zijn coach. "Ik denk dat als je naar ons veldspel kijkt, de laatste weken helemaal, dan zit er gewoon een mooie, stijgende lijn in. Het wordt steeds beter. We weten ook dat als we dezelfde intensiteit blijven leveren, dan blijven die kansen komen. Vroeg of laat gaan ze er dan wél in. Je maakt jezelf iets makkelijker als je iets eerder scoort, maar na rust klapten we er wél overheen."

Grote smet op de avond

FC Twente leek een monsterscore te boeken, maar gaf in de laatste minuten toch nog twee goals weg. "Dat vind ik wel een smetje op de avond, moet ik eerlijk zeggen", zegt Van Rooij, die het gooit op 'gemakzucht'. "We waren misschien te veel bezig met aankomende zondag. We merkten dat zij ook wel op waren en dat er geen druk meer op stond. Dan moeten wij het gewoon beter en zakelijker uitspelen. Je mag het niet zeggen, maar bij een 6-1 voorsprong sluipt dat er altijd in."

Van den Brom is blij dat er eindelijk eens zes doelpunten zijn gemaakt, maar baalt van de slotfase. "Het is zó jammer dat het zo eindigt. Dat is hetgeen dat leeft in de kleedkamer. We grapten op de bank al over een tennisuitslag. Nou, we hadden het nog niet gezegd en het balletje lag in het net. Dat is niet nodig, ondanks dat het verklaarbaar is. Dat zijn juist de dingen die beter móéten."

Belang van bekervoetbal

De Tukkers verlangen weer eens naar een plek in de bekerfinale. De laatste keer dat FC Twente de beker won, was in 2011, waardoor de honger naar succes groot is. Van Rooij weet als voormalig NEC-speler hoe bijzonder het is om de eindstrijd te bereiken. "Ik heb de jongens wel even duidelijk gemaakt: dit gun ik iedereen, want dat is zó ontzettend gaaf. Alleen, toen heb ik 'm verloren", zegt Van Rooij met een verbeten stem. "Dus ja, we vinden het gewoon heel belangrijk. Ook omdat het de snelste weg naar de Europa League is."

Voorkeur voor de loting?

Komende vrijdag gaat FC Twente de koker in. Heeft Van Rooij een voorkeur? "Ik hoop vooral dat we een thuiswedstrijd krijgen en dan laat ze maar komen", vertelt hij. Gaat hij op een speciale manier de loting volgen? "Nee, gewoon lekker thuis. De appjes zullen daarna wel in de groepsapp voorbij komen."