FC Twente-speler Naci Ünüvar lijkt onderweg naar rivaal Heracles Almelo, dat wist Hans Kraaij Junior bij ESPN te melden. Hij betreurt al maanden zijn situatie bij de Tukkers. De middenvelder annex aanvaller keerde een klein jaar geleden terug naar de plek waar hij zich 'zo goed voelde', maar heeft het momenteel zwaar. "Ik vind het moeilijk om dan mijn kansen te grijpen", stelde Ünüvar in november in gesprek met Sportnieuws.nl.

Ünüvar speelde dit seizoen bij FC Twente slechts 182 minuten in de Eredivisie, en geen enkele keer mocht hij starten vanaf de eerste minuut. Alleen bij het bijzondere jubileumduel tegen de vrienden van Schalke 04 kreeg hij dan eindelijk zijn kans. "Nou, het viel wel mee hoe zwaar het was. Alleen, als je bijna nooit tot heel weinig speelt en ineens 75 minuten moet spelen, dan is dat natuurlijk wel pittig. Uiteindelijk ben ik vooral heel blij dat ik me weer heb kunnen laten zien", lichtte Ünüvar toe.

'Ik ben een liefhebber'

De voormalig speler van Ajax en Espanyol geeft toe dat het voor hem lastig is om zó weinig speeltijd te krijgen, eerst onder de ontslagen Joseph Oosting en nu onder John van den Brom. Beide trainers lijken weinig vertrouwen te hebben in de creatieve dribbelaar. "Het is gewoon niet makkelijk", vervolgt Ünüvar. "Ik ben een liefhebber van het spelletje en als je het dan moet doen met invalbeurten van tien minuten, hooguit een kwartier... Dan kan je niet laten zien wat je kunt."

Ünüvar zoekt het ook bij zichzelf. Hij weet ook dat het niet alleen aan de trainers ligt als hij bij meerdere coaches niet de kans krijgt. "Tegen Schalke krijg ik dan een kans, hoe moeilijk ik het vaak ook vind om mijn kansen te grijpen in oefenwedstrijden... Ik denk dat ik heb laten zien wat ik kan en probeer het de trainer gewoon moeilijk te maken", stelde hij welwillend.

Flinke kanonnen als concurrenten

FC Twente haalde deze zomer niet de minste versterkingen. Voormalig WK-finalist Marko Pjaca werd aan de selectie toegevoegd, terwijl ook Sondre Ørjasæter op werd gehaald voor ruim vijf miljoen euro. Was dat een extra tik? "Nee, we zaten krap op de flanken. Het is alleen maar goed dat er zulke goede spelers zijn toegevoegd", vervolgt hij. Wat betekent dat voor hem? "Ik wacht op mijn kans, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen moeite mee heb."

In de jeugd bij Ajax stond Ünüvar bekend als een toptalent, daar speelde hij vaak ook in de as als creatieve tien. Tóch werd hij bij FC Twente vooral gebruikt op de flank. "Het middenveld ligt mij zeker heel goed, dat heb ik tegen Schalke ook wel laten zien. En in de voorbereiding speelde ook in de spits als valse negen. De as ligt mij wel", adviseerde hij zijn coach. "Ik moet nu gewoon hard blijven werken tot ik de kans krijg en het hem zo moeilijk mogelijk maken." Na november maakte hij echter geen enkele keer meer minuten. En dus vertrekt hij hoogstwaarschijnlijk naar Almelo.

Ernest Faber, trainer én technisch directeur van Heracles Almelo reageerde vlak voor de aftrap van het Eredivisieduel met Feyenoord op het gerucht rond Ünüvar. "Hij woont in ieder geval dicht in de buurt, dus dat is mooi. We zijn alles aan het bekijken om ons nog te kunnen versterken."

Volgens Hans Kraay jr. is Ünüvar daadwerkelijk onderweg naar het Asito Stadion. "Dat zou mooi zijn. Hij is welkom", vervolgt Faber, die het niet wil bevestigen. "We zijn in gesprek met diverse spelers. Ik kan pas zekerheid geven als alles getekend is. Dat is het enige wat ik nu kan zeggen."

