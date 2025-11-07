Feyenoord verloor donderdagavond met 2-0 van VfB Stuttgart in de Europa League. Na afloop van de wedstrijd ontstonden er ongeregeldheden rondom het stadion. De politie moest ingrijpen.

Feyenoord betreurt de ongeregeldheden met fans tijdens de uitwedstrijd. De Duitse politie arresteerde zestien supporters van de club uit Rotterdam. Zij braken in het stadion door een hek dat hen moest scheiden van fans van de thuisploeg.

Supporters van Feyenoord richtten vernielingen aan in bussen en staken op weg naar het stadion veel vuurwerk af. De politie van Stuttgart besloot een waterkanon in te zetten.

'Andere bedoelingen'

Feyenoord zegt in een verklaring dat het nog geen volledig overzicht heeft van wat er allemaal is misgegaan. "Duidelijk lijkt echter al wel dat er tussen de duizenden meegereisde voorbeeldige supporters helaas ook enkele plukjes mensen zaten die met andere bedoelingen naar Stuttgart waren gekomen dan om een mooie voetbaldag te beleven", stelt de club.

"Ook de teleurstelling van een nederlaag kan natuurlijk nooit aanleiding zijn om over te gaan tot vernielingen", klinkt het statement. "Dergelijk gedrag helpt de club op geen enkele wijze. Feyenoord neemt daar volledig afstand van."

Wangedrag bestraft

Feyenoord verloor het duel met VfB Stuttgart door twee doelpunten in de slotfase (2-0). De club werd vorige maand bestraft voor wangedrag van de eigen aanhang. De club moet op last van de UEFA een deel van de tribunes leeg laten tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijden in de Europa League tegen Celtic en Sturm Graz. Feyenoord kreeg ook een boete van 60.000 euro.

De Rotterdammers werden bestraft omdat fans van Feyenoord vuurwerk afstaken tijdens het duel met het Griekse Panathinaikos. Ze blokkeerden ook gangpaden. De club had nog een voorwaardelijke straf staan voor het afsteken van vuurwerk door de fans in het duel uit de Champions League met Bayern München in januari. Die wedstrijd moest enige tijd worden onderbroken.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.