De voormalig recordtopscorer van Oranje krijgt zijn Feyenoord de laatste twee wedstrijden maar nauwelijks aan het scoren. Tegen FC Volendam kwam dat nog net goed (2-1 winst), maar tegen VfB Stuttgart ging het volledig mis (2-0 verlies). Als iemand ze kan uitleggen hoe de bal tegen de touwen moet, dan is het Van Persie zelf wel.

Oké, tegen Stuttgart kregen ze dan wel niet de 37 doelpogingen die ze tegen FC Volendam hadden, maar Feyenoord was wel de veel betere ploeg in Duitsland. Anis Hadj Moussa had een paar 100% kansen en vanuit de tweede lijn mochten er ook wat ballen nauwkeuriger op doel.

Afwerken een probleem

Robin van Persie was tevreden over het spel tegen Stuttgart, maar baalde ook dat de kansen niet benut werden. Tegen FC Volendam was hij erg kritisch op zijn ploeg en vond hij dat - in het bijzonder Ayase Ueda- er meer had moeten maken. Zo kritisch was hij nu in Duitsland niet, omdat hij ook begreep dat personele problemen en de nodige vermoeidheid een grote rol speelden.

Dat is niet geheel onlogisch; Valente stond op omvallen omdat hij vrijwel nog geen wedstrijd rust heeft gehad. Timber kwam terug van een blessure, was nog niet klaar voor veel minuten maar kreeg ze toch. Allemaal vanwege blessures op het middenveld. Logische gevolgen, maar dat betekent niet dat de scherpte voorin mag ontbreken. Ayase Ueda was op een kopbal na weer onzichtbaar in het spel en Hadj Moussa stond niet op scherp.

Afwerken met Van Persie

Het blijft een vervelende constatering dat het in Europa allemaal zoveel stroever gaat als in de Eredivisie. Dit keer liet Feyenoord goed spel zien, maar kregen ze de bal er gewoon niet in. Of dat dan ligt aan het ontbreken van aanvoerder Sem Steijn, die vaak andere mensen in stelling brengt of zichzelf, of dat het pure pech is; er is werk aan de winkel voor Feyenoord.

Ze moeten klinischer zijn, zoals ze dat tegen Heracles Almelo (7-0) wel waren. De spelers moeten maar eens extra opletten als Van Persie, voormalig topscorer van Oranje, op de training laat zien hoe het moet.

Europese campagne

Op die manier zet het Feyenoord van Van Persie de volgende stap, de stap die misschien net het verschil met PSV is, waar het scoren makkelijker af gaat. Dan kan Feyenoord ook nog wat van dit Europese seizoen maken, maar dan mogen er geen slippertjes meer gemaakt worden. De aanstaande vier duels van de Rotterdammers in Europa zijn van cruciaal belang.

