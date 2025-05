Feyenoord-doelwit Luciano Valente alsnog opgenomen EK-selectie van Jong Oranje, geblesseerde NEC-speler haakt af

Luciano Valente maakt vrijdag alsnog zijn opwachting in de EK-selectie van Jong Oranje. De middenvelder van FC Groningen vervangt NEC'er Dirk Proper, die noodgedwongen moet afhaken vanwege een hardnekkige hoofdblessure. Bondscoach Michael Reiziger greep hierdoor in en haalde Valente alsnog terug in de selectie.

Proper moest afhaken vanwege een flinke hersenschudding die hij opliep na een botsing met ploeggenoot Koki Ogawa tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II begin mei. Het incident zorgde ervoor dat Proper minutenlang op het veld behandeld werd en vervolgens met een brancard werd afgevoerd. Sindsdien is de middenvelder van NEC niet meer in actie gekomen en is zijn herstel nog onvoldoende om deel te nemen aan het EK.

Valente alsnog naar EK na uitvallen Proper

Door het afhaken van Proper greep bondscoach Reiziger in en riep hij Valente alsnog op voor de EK-selectie van Jong Oranje. De middenvelder van FC Groningen krijgt zo alsnog de kans zich te laten zien op het toernooi in Slowakije. Valente maakte in maart zijn debuut voor Jong Oranje tijdens de oefenwedstrijd tegen Italië en heeft sindsdien al twee wedstrijden voor het nationale team gespeeld.

Met zijn creatieve spel en goede seizoen bij FC Groningen hoopt Valente zich verder te profileren en indruk te maken op het internationale podium. De jongeling staat bovendien in de belangstelling van verschillende clubs, waaronder Feyenoord, wat extra motivatie geeft voor het komende toernooi.

Valente in de belangstelling van Feyenoord na sterk seizoen

De middenvelder staat bovendien in de belangstelling van meerdere clubs. Zo zou hij inmiddels een persoonlijk akkoord hebben met Feyenoord, dat uitkijkt naar de versterking van hun middenveld. FC Groningen en Feyenoord onderhandelen nog over de transfersom, die volgens geruchten rond de zes miljoen euro ligt. De club uit Rotterdam hoopt met de komst van Valente ook het vertrek van Antoni Milambo op te vangen, die mogelijk richting Premier League gaat.

Valente kende een sterk seizoen bij FC Groningen met tien goals en 17 assists in 94 wedstrijden. In zijn laatste duel tegen Ajax kreeg hij een rode kaart na een zware tackle op aanvoerder Jordan Henderson. Hoewel hij het er niet mee eens was, werd hij geschorst voor één wedstrijd. Door het missen van de play-offs kwam hij dit seizoen niet meer in actie.

EK Jong Oranje

Jong Oranje start het EK op 12 juni tegen Finland, waarna Denemarken (15 juni) en Oekraïne (18 juni) de andere tegenstanders zijn in de groepsfase. Voorafgaand aan het toernooi speelt de ploeg van Reiziger op 6 juni nog een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust in de Euroborg, het thuisstadion van FC Groningen waar ook Valente en teamgenoot Thom van Bergen spelen. Deze wedstrijd vormt de laatste generale repetitie voordat het echte werk begint in Slowakije.

Luciano Valente replaces Dirk Proper in Jong Oranje’s squad for #U21EURO ℹ️



Proper still suffers too much from a head injury.



Get well soon, Dirk 🙏#NothingLikeOranje #TheNextUp pic.twitter.com/0iJ8nLnN0d — OnsOranje (@OnsOranje) May 30, 2025

