Feyenoord heeft buitenlandse trainer in vizier om Arne Slot op te volgen: 'Oude bekende staat op kandidatenlijst'

Feyenoord kan zomaar eens uit gaan komen bij een buitenlandse trainer in de zoektocht naar een opvolger voor Arne Slot. Desondanks is het wel een oude bekende, want de Rotterdammers zouden interesse hebben in een voormalige speler van de club.

Onder meer het AD en Voetbal International melden dat Nuri Sahin in beeld is bij Feyenoord. De Rotterdammers zijn op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer aangezien Slot waarschijnlijk gaat vertrekken naar Liverpool. De overstap naar Engeland zou Feyenoord miljoenen op gaan leveren, maar er is nog altijd geen bevestiging.

Ondertussen moet directeur Dennis te Kloese natuurlijk wel een plan hebben voor als Slot daadwerkelijk vertrekt. Feyenoord heeft dan ook wel een aantal kandidaten op een lijstje staan en Sahin zou er daar dus een van zijn. Hij is op dit moment assistent-trainer bij Champions League-finalist Borussia Dortmund.

Verleden bij Feyenoord

Sahin is een oude bekende van Feyenoord. Hij speelde in het seizoen 2007-08 voor de Rotterdammers, die hem een jaar huurden van Dortmund. Dat was mede te danken aan het feit dat Bert van Marwijk dat seizoen hoofdtrainer was van Feyenoord. De coach had Sahin in 2005 laten debuteren bij Dortmund en de Turk was met zijn 16 jaar op dat moment de jongste Bundesliga-speler ooit.

Sahin speelde in zijn carrière onder meerdere goede trainers. Bij Dortmund kreeg hij naast Van Marwijk ook te maken met Jürgen Klopp, Thomas Tuchel en Peter Bosz. De Turk voetbalde ook onder José Mourinho bij Real Madrid.

Op jonge leeftijd hoofdtrainer

Sahin stopte in 2021 als voetballer. Hij werd een paar maanden later op 33-jarige leeftijd al hoofdtrainer bij Antalyaspor, waar hij zijn carrière als speler afsloot. Daar was Alfons Groenendijk zijn assistent. Sahin hield het twee jaar vol bij de Turkse club. Hij slaagde erin om niet ontslagen te worden en dat is niet voor iedereen weggelegd in Turkije.

De 35-jarige Turk tekende begin dit jaar een contract voor anderhalf jaar bij Dortmund, waar hij de assistent is van Edin Terzic. Sahin zal dus op zaterdag 1 juni ook op de bank zitten als de Duitsers het op Wembley opnemen tegen Real Madrid in de finale van de Champions League.