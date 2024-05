Arne Slot snapt niets van KNVB en geeft tip voor vertrek: 'Dat moeten ze afschaffen'

Arne Slot is bezig aan zijn laatste weken als trainer van Feyenoord en zal volgende week voorlopig zijn laatste wedstrijd in de Eredivisie gaan coachen. Slot had voor zijn vertrek naar Liverpool wel nog een tip voor de KNVB.

Slot zag Feyenoord zondag met 3-2 winnen op bezoek bij NEC en heeft aan een zege tegen Excelsior genoeg om een clubrecord te evenaren qua behaalde punten. Toch wordt het geen kampioen, want PSV mocht de kampioensschaal een week geleden al in de lucht steken. Na afloop van het duel in Nijmegen was Slot zo vriendelijk om gratis advies te geven aan de KNVB.

'Moeten worden afgeschaft'

"Ik vind dat de play-offs om Europees voetbal moeten worden afgeschaft", zei de trainer van Feyenoord op de persconferentie. Slot snapt niet dat een lager geklasseerde ploeg alsnog Europees voetbal kan gaan spelen. "Als je een heel seizoen speelt, moet de beste Europa in gaan."

Slot denkt dat het een slechte uitwerking heeft op de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa: "Nu moeten ze heel lang doorspelen, hebben ze amper vakantie en moeten ze vroeg starten. Dat is niet goed voor het coëfficient van het Nederlandse voetbal en doet geen recht aan de prestatie die er geleverd is."

De trainer, die waarschijnlijk gaat vertrekken naar Liverpool, vindt trouwens niet dat de KNVB alle play-offs moet afschaffen: "Die voor promotie/degradatie zijn geweldig. Dat is echt heel mooi."

Afscheid

Slot gaat in de laatste speelronde van de Eredivisie afscheid nemen bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen in eigen huis tegen stadgenoot Excelsior. Helaas voor Slot zal het stadion niet helemaal vol zitten, want Feyenoord heeft een straf gekregen van de KNVB. Voor Feyenoord staat er niks meer op het spel, terwijl Excelsior zich hoopt te handhaven.

Feyenoord werd onder leiding van Slot vorig seizoen kampioen en won dit jaar de KNVB Beker. Dit seizoen was PSV oppermachtig en moet Feyenoord dus genoegen nemen met de tweede plaats in de Eredivisie. Als de Rotterdammers de derby winnen, eindigen ze wel op een hoger puntenaantal dan vorig jaar.