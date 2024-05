Emotionele momenten voor Arne Slot tijdens en na duel met PEC Zwolle

Het werd een bijzondere avond voor Arne Slot, waarop Feyenoord met 5-0 won van PEC Zwolle. Hij werd toegezongen door de supporters in De Kuip en maakte een emotioneel moment mee in de kleedkamer.

Trainer Arne Slot werd in de slotfase toegezongen door de supporters in De Kuip. De trainer vertrekt na dit seizoen waarschijnlijk naar de Premier League, waar hij bij Liverpool aan de slag zal gaan. 'Arne bedankt', klonk het door het hele stadion.

Ruime overwinning van Feyenoord op PEC Zwolle: Gepasseerde Gimenez goed voor twee goals en een assist Feyenoord en PEC Zwolle speelden zondagavond de voorlaatste wedstrijd van speelronde 32 in de Eredivisie. Ayase Ueda, kreeg de voorkeur boven Santiago Gimenez in de basisopstelling. Beiden scoorden in de wedstrijd en namen een penalty.

"Het was echt heel bijzonder", zei Slot na afloop. "In de drie jaar dat ik nu bij Feyenoord ben heb ik vanaf de eerste tot de laatste dag, die nog komen gaat overigens, die waardering gevoeld. Vandaag was het wel heel massaal. Dat was wel indrukwekkend."

"Ze scanderen mijn naam, maar dat is een beloning voor hoe we de afgelopen drie jaar gepresteerd hebben", vervolgt Slot. "Dat hebben we met heel veel mensen gedaan."

Arne Slot weigert vragen over Liverpool te beantwoorden: 'Ga er vanuit dat het rondkomt' Op de wekelijkse persconferentie van Arne Slot in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle ging het veelal over het aanstaande vertrek van de oefenmeester naar Liverpool. Slot weigerde iedere poging om het over de Engelse grootmacht te hebben.

Straf tijdens afscheidswedstrijd

Tijdens de laatste wedstrijd van Arne Slot in De Kuip zullen een aantal vakken leeg blijven. Feyenoord is namelijk bestraft voor het afsteken van vuurwerk tijdens de halve finale van de KNVB Beker.

Afscheid Arne Slot bij Feyenoord valt deels in het water: KNVB neemt harde maatregelen Feyenoord is bestraft voor het afsteken van vuurwerk tijdens de halve finale van de KNVB Beker. De Rotterdammers zullen het de laatste wedstrijd van het seizoen met minder fans in De Kuip moeten doen en krijgen daarnaast een boete.

Emotioneel moment

Na afloop van de wedstrijd volgde nog een emotioneel moment in de kleedkamer. Daar was een jongetje met kanker, dat in het zonnetje werd gezet door de spelers en staf van Feyenoord.

"Mats heeft twee weken geleden te horen gekregen dat hij kanker heeft", aldus Slot. "Die hebben we net even naar de kleedkamer meegenomen om hem een hart onder de riem te steken in de moeilijke tijd die voor hem ligt."