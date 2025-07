Feyenoord ziet Ramiz Zerrouki na twee matige seizoenen tijdelijk vertrekken. De middenvelder wordt definitief voor een jaar verhuurd aan FC Twente, de club waar hij eerder zijn grootste successen vierde. Zelf is de Algerijnse international verrast door zijn terugkeer. "Dan ga je er niet vanuit dat je nu weer terug bent", zegt Zerrouki.

De overgang van Zerrouki naar Feyenoord vond plaats in de zomer van 2023, na moeizame onderhandelingen tussen beide clubs. Feyenoord betaalde ruim zeven miljoen euro voor de controleur, maar veel succes bracht het huwelijk in Rotterdam niet. "Ik ben hier twee jaar geleden vertrokken, dan ga je er niet vanuit dat je nu weer terug bent. Soms gaan dingen zo", reageert Zerrouki op zijn terugkeer naar Enschede.

'Als je signalen krijgt dat hij beschikbaar is, twijfel je niet'

Hoewel het vertrek van Michal Sadilek bij FC Twente al werd opgevangen met de komst van Thomas van den Belt van Feyenoord, bleef technisch directeur Jan Streuer vasthouden aan de wens om nóg een controlerende middenvelder toe te voegen. Hij zocht opnieuw contact met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. "Als je signalen krijgt dat Ramiz beschikbaar is, twijfel je niet. We weten heel goed wat Ramiz kan en we zijn ervan overtuigd dat hij het hier weer gaat laten zien. Dit is voor hem en voor ons een win-winsituatie", aldus Streuer.

'Wie had dat gedacht?'

Zerrouki bewandelt de omgekeerde weg van Sem Steijn, die onlangs juist voor een recordbedrag naar Feyenoord ging. Zerrouki debuteerde in 2019 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 108 wedstrijden voor de club uit Enschede. In De Kuip bleef het bij een reserverol. "Ik heb uiteraard met Streuer en de trainer gesproken, maar dat duurde niet lang. We weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen verwachten. Vanaf het eerste moment had ik het goede, vertrouwde gevoel. Daarom heb ik hiervoor gekozen. Ik ga de thuiswedstrijden weer in De Grolsch Veste spelen, wie had dat gedacht? Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit."

Zerrouki bij FC Twente

Zerrouki heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2027. Komend weekend voegt hij zich bij de selectie van FC Twente-trainer Joseph Oosting. Beide clubs doen geen mededelingen over een eventuele optie tot koop, maar gezien de hoge transfersom die Feyenoord voor Zerrouki betaalde, lijkt die mogelijkheid onwaarschijnlijk.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.