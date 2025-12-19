Het gaat niet goed bij Feyenoord, dat is een understatement. Voor de camera van ESPN gaf Gijs Smal zijn analyse over de moeilijke tijd die hij met de club beleeft. De verdediger gaf toe dat het niet goed gaat, maar dat er niet een 'structureel probleem' is. "Bij ons doet het net zoveel zeer als bij de fans, ik snap dat ze hun onvrede willen uiten", vertelde hij.

Smal kwam in 2024 over naar de club uit Rotterdam. Hij maakte al meermaals moeilijke momenten mee met de club, zo ook nu deze mindere periode. "Je leert de knop om te zetten, maar verliezen went nooit", zegt hij twee dagen na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen sc Heerenveen. Smal zat als een blok chagrijn thuis, zei hij in eigen woorden.

'Overijverig'

Ook hij zoekt een verklaring voor de slechte vorm van Feyenoord, maar kan deze niet vinden. "Soms word je dan overijverig. Dan is het ook weleens goed om terug naar de basis te gaan, waar we aan het begin van het seizoen veel punten mee hebben gepakt", zoekt hij naar een verklaring.

Verwend geraakt

Woensdag ging een deel van de selectie, samen met trainer Robin van Persie, langs de fans van Feyenoord, die hun onvrede lieten blijken. "Ik snap heel goed dat ze hun onvrede willen uiten. Ze zijn de afgelopen jaren natuurlijk verwend geraakt met de resultaten en de manier van voetballen. Maar de dominantie heeft blijkbaar wat meer tijd nodig dit jaar, ook al zijn we goed begonnen", zei Smal.

Een opvallende reactie aangezien Feyenoord 8 van de laatste 11 wedstrijden verloor. Dat is bij geen enkele club te verkopen aan de fans. Zondag heeft Feyenoord nog één kans om met een enigszins goed gevoel de winterstop in te gaan. Ze treffen dan de oude ploeg van Smal, FC Twente.

"Druk is niet tastbaar. Het blijft hetzelfde spelletje en ik wil altijd winnen. Als ik een potje ga kaarten met mijn vriendin, wil ik ook winnen. Ik zeg niet dat ik deze wedstrijd vergelijk met een potje kaarten, maar als je het ontleedt, is druk alleen maar wat je jezelf wijsmaak", relativeerde Smal de druk op de ploeg.

