'Feyenoord wil zaterdag deal met Brian Priske rond krijgen, anders zoekt het verder'

Alles leek in kannen en kruiken, de overgang van Brian Priske van Sparta Praag naar Feyenoord. Maar er is een kink in de kabel gekomen. De werkgever van Priske zet zijn hakken in het zand. Feyenoord heeft geen zin in al die spelletjes en wil zaterdag weten of Priske komt, anders zoek het verder.

Dat melden Voetbal International en Tipsbladet. Priske zou al een persoonlijk akkoord hebben, alleen de clubs komen er niet uit. Feyenoord wees Sparta Praag op een clausule in zijn contract, maar de Tsjechische club weet van niets. Dus moet Feyenoord het tot 2027 lopende contract van Priske afkopen en dat is niet goedkoop.

Persoonlijk akkoord

Priske verbleef afgelopen week in Rotterdam met zijn zaakwaarnemer om alles rond te krijgen met Feyenoord. Dus waren de clubs aan zet. Maar Dennis te Kloese komt er namens de Rotterdammers niet uit met Tomás Rosicky, die de technische zaken regelt bij Sparta Praag. Feyenoord wil de zaken snel regelen, want over drie weken begint de voorbereiding.

Andere kandidaat

Brian Priske geldt al langere tijd als nummer één om Arne Slot op te volgen, die vanaf deze zomer werkzaam is bij Liverpool. Een andere naam die ook op het lijstje staat is Graham Potter. De Engelsman was voor het laatst werkzaam bij Chelsea en werd ook in verband gebracht met Ajax, dat uiteindelijk voor de Italiaan Francesco Farioli koos.