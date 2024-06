'Lutsharel Geertruida prijkt op scoutingslijstje van vier Premier League-clubs'

De vraag is niet of Lutsharel Geertruida een transfer gaat maken, maar naar welke club. Vorig seizoen was de Feyenoorder al dicht bij een overgang naar RB Leipzig, alleen die ging door een blessure bij de Duitse club niet door. Dit jaar lijkt het erop alsof het kind van de club Feyenoord gaat verlaten.

Liverpool is een van de Engelse clubs volgens het Algemeen Dagblad die interesse heeft in Geertruida. Niet gek, want Arne Slot is sinds begin juni de trainer op Anfield. Bij Feyenoord werkten Geertruida en Slot succesvol samen met een landstitel en bekerwinst tot gevolg. Eind april werd de verdediger al op de tribune gespot bij Liverpool, toen Feyenoord een weekje vrij was.

Volgt Lutsharel Geertruida het voorbeeld van Arne Slot? Feyenoorder woont duel Liverpool bij De selectie van Feyenoord geniet van een korte vakantie, aangezien er wat meer tijd tussen hun wedstrijden zit. Arne Slot kan zo zijn overstap naar Liverpool afronden, maar ook Lutsharel Geertruida werd gespot bij de Engels topclub.

Meerdere clubs geïnteresseerd

Maar tijdens dat tripje zat de 23-jarige ook bij een wedstrijd van Tottenham Hotspur. Die club schijnt volgens het eerder genoemde medium ook geïnteresseerd te zijn, net als competitiegenoten Newcastle United en West Ham United. Liverpool en Newcastle United spelen volgend jaar Champions League, Spurs voorronden Europa League en West Ham heeft geen Europees voetbal.

Geertruida was afgelopen seizoen bij Tottenham Hotspur - Arsenal.

Geertruida kan ook rekenen van interesse uit Duitsland en Frankrijk. Feyenoord heeft nog geen bod ontvangen voor de verdediger, die nog een contract tot de zomer van 2025 heeft.

Geklapte transfer

Vorig jaar leek Geertruida dicht bij een transfer van 32,5 miljoen euro naar het Duitse RB Leipzig. Die overgang ging op het laatste moment niet door omdat er iemand bij Leipzig geblesseerd raakte. Daardoor zochten zij ineens niet naar een rechtsbenige verdediger, maar iemand die links was. Wil Feyenoord nog wat verdienen aan Geertruida, dan moet hij dit seizoen verkocht worden.

Wie weet kan hij zich op het EK in de kijker spelen. Geertruida behoort bij de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal voor de eindronde in Duitsland. Oranje zit bij Polen, Frankrijk en Oostenrijk in de poule.