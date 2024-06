Mogelijk vertrek van drie sterkhouders bij Feyenoord: op deze posities moet Feyenoord zich versterken

Feyenoord kan zich na de zomer opmaken voor de groepsfase van de Champions League en de jacht op de landstitel. De kans is groot dat er een aantal sterkhouders vertrekken, dus er zullen versterkingen bij moeten. De grote vraag luidt: hoe staat de selectie van Feyenoord er komend voor? Sportnieuws.nl maakt de balans op.

Arne Slot heeft Feyenoord de afgelopen jaar succesvol op een herkenbare manier laten spelen, maar de oefenmeester is vertrokken naar Liverpool. Brian Priske is de onbetwiste droomkandidaat om Slot op te volgen. De intenties van Slot en Priske sluiten aardig op elkaar aan, al is er ook een belangrijk verschil. Over het algemeen vangen de teams van Priske de tegenstander vanaf de middenlijn op, zodat er veel spelers achter de bal blijven.

Feyenoord en hoofdtrainer Brian Priske zijn 'helemaal rond': 'Nu alleen de clubs nog' Feyenoord en Brian Priske Pedersen zijn er nu ook onderling op papier uitgekomen. Eerder was er al een mondeling akkoord en het AD meldt nu dat de partijen er na goede gesprekken helemaal uit zijn. De handtekeningen ontbreken alleen nog.

Er zijn dus zeker vergelijkingen met het spel van Slot en daardoor kan de selectie zo goed als intact blijven. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid ook spelers vertrekken, zoals Santiago Giménez, Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida. De sterkhouders worden veelvuldig in verband gebracht met buitenlandse grootmachten. Feyenoord zal dus zeker een aantal adequate vervangers in huis willen halen.

Keeperskwestie Bijlow en Wellenreuther

De keeperspositie van Feyenoord is goed bezet met Justin Bijlow en Timon Wellenreuther, die tot en met medio 2025 vastliggen. Dat kan echter zomaar veranderen deze zomer. Bijlow lijkt, ook komend seizoen, de absolute nummer één te zijn, waardoor Feyenoord serieus rekening met een vertrek van Wellenreuther. De Duitse goalie wil hoe dan ook eerste keeper zijn komend seizoen en staat onder meer in de belangstelling van PSV.

Justin Bijlow en Timon Wellenreuther wisselen elkaar af bij Feyenoord. ©Pro Shots.

Aangezien Bijlow, die dit seizoen 17 wedstrijden keepten, nog nooit een volledig seizoen blessurevrij is geweest, zal Feyenoord voor de start van de competitie een goede tweede keeper willen hebben. Ook gaat de club op zoek naar een vervanger van Kostas Lamprou, die een aflopend contract heeft.

Veel mutaties in achterhoede

Achterin is de spoeling allesbehalve dun met Geertruida, Marcus Pedersen, Bart Nieuwkoop, Mimeirhel Benita, Neraysho Kasanwirjo, Thomas Beelen, Gernot Trauner, David Hancko, Ramon Hendriks, Gijs Smal, Quilindschy Hartman en Marcos López. Voor de vier posities achterin zijn er dus maar liefst twaalf opties, dus daar zullen hoe dan ook mutaties plaatsvinden. Benita, Kasanwirjo en Hendriks komen terug van een verhuurperiode, maar het is nog maar de vraag of zij een nieuwe kans krijgen.

Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en David Hancko. ©Pro Shots.

López en Geertruida lijken in ieder geval op zoek te gaan naar een nieuwe club. López maakte weinig druk en mag vertrekken. Geertruida heeft een nog maar één jaar doorlopend contract in Rotterdam en heeft de clubs voor het uitkiezen. Naar verluidt moet Geertruida om en nabij de dertig miljoen euro opleveren. Voor Pedersen is het nog maar de vraag waar hij komend seizoen speelt. De Deen was verhuurd aan Sassuolo met verplichte optie tot koop maar degradeerde met de Italiaanse club, waardoor de optie kwam te vervallen. Hij keert deze zomer terug in Rotterdam.

Middenveld blijft intact; vertrek Wieffer aanstaande

Het middenveld van Feyenoord zal zoveel mogelijk intact blijven met Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Thomas van den Belt, Ondrej Lingr, Ezequiel Bullaude en Calvin Stengs. Er is wel een grote kans dat Mats Wieffer vertrekt uit De Kuip. De middenvelder stond afgelopen winter al open voor Atlético Madrid en heeft aangegeven een stap te willen maken. Volgens diverse media zijn Mathias Delorge en Chris-Kévin Nadje in beeld als opvolgers van Wieffer.

Mats Wieffer na zijn goal tegen AZ / Pro Shots

Bullaude komt terug van een verhuurperiode bij Boca Juniors, maar het is nog maar de vraag of hij de hoge verwachtingen kan waarmaken. Lingr werd het afgelopen half jaar gehuurd van Slavia Praag, maar komt definitief over. Feyenoord betaalt vier miljoen euro. Er bestaat een kans dat Feyenoord nog een extra kwaliteitsimpuls aan het middenveld wil toevoegen.

Wisselingen in de aanval; transfer Gimenez verwacht

In Rotterdam en omstreken zal iedereen in spanning afwachten of Santiago Gimenez, die nog tot medio 2026 vastligt, blijft. De Mexicaan lijkt zich op te maken voor een nieuwe stap, mits er een goed bedrag op tafel komt. Naar verluidt wenst Feyenoord maar liefst veertig miljoen euro voor de topschutter, die in de belangstelling staat van onder meer Arsenal, Juventus en Atlético Madrid. Zijn vervanger heeft Feyenoord al in huis met Ayase Ueda. Volgens geruchten is Feyenoord in ieder geval bezig met Imari Hutchinson en Julián Carranza.

Ayase Ueda vervangt Santiago Gimenez maar weer eens bij Feyenoord, dit keer vanaf de aftrap tegen PEC Zwolle. ©Pro Shots

Op de flank is Feyenoord aardig bezet met Igor Paixão, Luka Ivanusec, Leo Sauer, Stengs en Lingr. Bovendien komen Ilias Sebaoui en Patrik Walemark terug van hun verhuurperiode en zullen zij aansluiten bij de selectie. Dennis te Kloese voegde eerder ook al Anis Hadj Moussa toe aan de selectie, die veel indruk maakte bij Vitesse. Publiekslieveling Alireza Jahanbakhsh is transfervrij vertrokken.

Werk aan de winkel voor Te Kloese

Met het aanstaande vertrek van drie sterkhouders met Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Santiago Gimenez is er werk aan de winkel voor Feyenoord-directeur Te Kloese. De Rotterdammers maken zich op voor de groepsfase van de Champions League en willen landskampioen PSV van hun troon stoten. Hoewel de posities nu nog goed bezet zijn, kan daar zomaar snel verandering in komen. Voor Te Kloese zaak om in ieder geval een tweede doelman, een solide verdediger, minstens één creatieve middenvelder en een tweede spits aan te trekken.