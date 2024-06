Oer-Feyenoorder John de Wolf: 'Heb nog elke dag kippenvel als ik De Kuip zie'

John de Wolf is de cultuurbewaker in de technische staf van Feyenoord. De assistent-trainer werd erbij gevraagd door Dick Advocaat en werkte daarna onder Arne Slot, die tegenwoordig werkzaam is bij Liverpool. Met Slot mee verhuizen naar Anfield ziet De Wolf niet zitten, hij zit op zijn plek bij Feyenoord.

"De Kuip is eigenlijk mijn tweede huis, hier hoor ik thuis. Zo voelt het ook. Ik word in december 62 en ik heb nog elke dag kippenvel als ik over de Brienenoordbrug rijd en De Kuip zie", zegt hij in de nieuwe podcast van Feyenoord, De Klank Van. "Welke gevoelens het oproept? Van alles, heel veel mooie momenten natuurlijk."

Feyenoorder in hart en nieren

"Ik ben als jongetje van vier samen met mijn vader vanuit Schiedam met de trein naar De Kuip gegaan", blikt De Jong terug. "Daarom was het zo mooi dat ik in '89 in het geheim tekende bij Feyenoord. Toen hebben we als twee kleine kinderen zitten janken aan de telefoon. Dat zijn hele mooie momenten."

De Wolf won als speler met Feyenoord een landstitel, drie KNVB bekers en een Supercup. Als assistent-trainer werd hij vorig jaar kampioen en pakte hij in 2024 de beker. "Het groepsgevoel, het teamverband", noemt hij als kracht van de huidige selectie, wat hij ook met de ploeg had toen hij zelf voetbalde.

Scout

De Wolf ligt nog tot 2027 vast als assistent bij Feyenoord. "De nieuwe trainer zal denk ik wel wat te vragen aan mij hebben", aldus De Wolf. Hij verwacht in dezelfde rol te blijven als nu. "Dat is op de achtergrond en niet op de voorgrond. Ik heb genoeg als voetballer op de voorgrond gestaan en dit vind ik echt heel prettig."

Maar ook na zijn tijd als assistent wil De Wolf verbonden blijven aan Feyenoord. "Ik denk dat scouting ook wel iets is, maar ik praat nu over drie jaar. Niet dat ik daar nu al mee bezig ben", stelt hij. "Vooral in de Keuken Kampioen Divisie, daar lopen genoeg talenten", vertelt hij verwijzend naar Mats Wieffer, die van Excelsior succesvol de overstap maakte naar Feyenoord. "Zoals ik het ook bij de amateurs deed. Ik ging als trainer vaak naar de speler zelf toe en dat maakte net het verschil."