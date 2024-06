Zo zien de oefencampagnes van alle Eredivisie-clubs voor het nieuwe seizoen eruit

Het Eredivisie-seizoen is ten einde en het EK in Duitsland staat alweer voor de deur. Toch laat het nieuwe seizoen van de Eredivisie ook niet lang op zich wachten. Terwijl enkele spelers nog deelnemen aan het EK starten de clubs met hun voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, inclusief geplande oefenduels. Sportnieuws.nl heeft een handig overzicht gemaakt.

PSV

Landskampioen PSV start het seizoen op maandag 1 juli 2024. De Eindhovenaren gaan van 15 juli tot en met 22 juli 2024 op trainingskamp in het Duitse Marienfeld. Het programma met oefenwedstrijden in binnen- en buitenland ziet er als volgt uit:

Zaterdag 13 juli: PSV - Club Brugge (niet toegankelijk, wel op tv)

Woensdag 24 juli, 20:00 uur: PSV - FC Eindhoven (Philips Stadion, Eindhoven)

Zaterdag 27 juli: PSV - Valencia CF (Philips Stadion, Eindhoven)

Feyenoord

Feyenoord begint het seizoen net als PSV op maandag 1 juli 2024. De Rotterdammers trekken van 22 juli tot en met 27 juli 2024 naar Oostenrijk. Het programma met oefenwedstrijden in binnen- en buitenland ziet er als volgt uit:

Zaterdag 6 juli, 14:30 uur: FC Dordrecht – Feyenoord (M-Scores Stadion, Dordrecht)

Zaterdag 20 juli, 13:00 uur Feyenoord – Cercle Brugge (Varkenoord, Rotterdam)

Zondag 28 juli, 20:30 uur: SL Benfica – Feyenoord (The Estádio da Luz, Lissabon)

Woensdag 31 juli, 19:30 uur: Feyenoord - AS Monaco (De Kuip, Rotterdam)

FC Twente

Voor FC Twente begint het seizoen extra vroeg met het oog op de Champions League-kwalificatie. De ploeg van Joseph Oosting heeft de eerste training op woensdag 19 juni. Drie dagen later staat de eerste oefenwedstrijd al op het programma. De club heeft nog niets bekend gemaakt over een mogelijk trainingskamp, behalve dat het twee dagen in De Lutte traint op 4 en 5 juli. Het programma:

Zaterdag 22 juni, 18:00 uur: STEVO - FC Twente (Sportpark De Peuverweide, Geesteren)

Vrijdag 28 juni, 19:00 uur: FC Twente - Motherwell (Sportpark Hoge Vonder, Deurningen)

Zaterdag 6 juli, 14:00 uur: FC Twente - Sint Truiden (Sportpark Heeckeren, Goor)

AZ

Vooralsnog niet bekend.

Ajax

Vooralsnog niet bekend.

Spelers van Ajax maken zich op voor nieuw seizoen. ©Pro Shots

NEC

De volledige voorbereiding van de Nijmegenaren is vooralsnog niet bekend gemaakt. De club maakte al wel bekend dat er in ieder geval één oefenwedstrijd op het programma staat.

Zaterdag 6 juli, 14:00 uur: Schouwse Elftal - NEC (Sportpark Volharding, Bruinisse)

FC Utrecht

Vooralsnog niet bekend.

Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam lijkt eind juni te beginnen aan het nieuwe seizoen. De exacte eerste trainingsdag is nog niet bekend gemaakt, maar de club maakte al wel het wedstrijdprogramma van de voorbereiding bekend:

Zaterdag 29 juni, 16:00 uur: Excelsior'20 - Sparta (Sportpark Thurlede, Schiedam).

Zaterdag 6 juli, 14:30 uur: Excelsior Maassluis – Sparta (Sportpark Dijkpolder, Maassluis)

Vrijdag 19 juli: Roda JC – Sparta (besloten)

Zaterdag 27 juli, 13:00 uur: Willem II – Sparta (Sportpark ‘De Klokkenberg’, Loon op Zand)

Zaterdag 3 augustus, 13:00 uur: Sparta – NAC (Het Kasteel)

Go Ahead Eagles

Het volledige trainingsschema van de kersverse winnaar van de play-offs voor de voorrondes van de Conference League is nog niet bekend gemaakt. De club lijkt snel met een trainingsschema op de proppen te komen. De eerste wedstrijd van Go Ahead Eagles in de Conference League is op donderdag 25 juli. Een oefenwedstrijd staat al op de planning:

Zondag 7 juli: Go Ahead Eagles - Almere City (Terwolde)

Zo hoort het: de selectie van Go Ahead Eagles viert de overwinning op FC Utrecht met de supporters. © Getty Images

Fortuna Sittard

Vooralsnog niet bekend.

SC Heerenveen

SC Heerenveen begint op 29 juni 2024 aan het seizoen. De ploeg, waar Robin van Persie komend seizoen aan het roer staat, heeft een uitgebreid oefenprogramma bekend gemaakt. De club gaat tevens van 15 juli tot en met 20 juli op trainingskamp. SC Heerenveen speelt de volgende oefenduels:

Woensdag 3 juli, 19:30 uur: Gaasterland/Sleat Regiocombinatie - SC Heerenveen (Sportpark VV Bakhuizen, Bakhuizen)

Zaterdag 6 juli, 15:00 uur: SV Steenwijkerwold - SC Heerenveen (Sportpark Steenwijkerwold, Steenwijkerwold)

Dinsdag 9 juli, 18:45 uur: SC Heerenveen - FC Dordrecht (Sportpark SC Joure, Joure)

Vrijdag 12 juli, n.n.b.: SC Heerenveen - Almere City (n.n.b.)

Vrijdag 19 juli, n.n.b.: besloten oefenwedstrijd tijdens trainingskamp

Zaterdag 27 juli, n.n.b.: oefenwedstrijd (Abe Lenstra Stadion)

Zaterdag 3 augustus, n.n.b.: oefenwedstrijd

Arne Slot met Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie © Pro Shots

PEC Zwolle

Vooralsnog niet bekend.

Almere City

Almere City begint opvallend vroeg aan het seizoen. Hedwiges Maduro keert als hoofdtrainer terug bij zijn oude werkgever en begint al op 22 juni aan het seizoen. Almere City gaat van 16 juli tot en met 23 juli op trainingskamp in Turkije. De club speelt de volgende oefenwedstrijden:

Vrijdag 28 juni, Almere City - FCSB (besloten)

Zondag 7 juli: Go Ahead Eagles - Almere City (Sportpark Woldermarck, Terwolde)

Vrijdag 12 juli: SC Heerenveen - Almere City (Drachten)

16-23 juli: Twee tegenstanders (Turkije)

Vrijdag 26 juli: Borussia Dortmund O23 - Almere City (Dortmund)

Vrijdag 2 augustus (ovb): Almere City - Le Havre AC (Yanmar Stadion)

Hedwiges Maduro (tweede van links). © Pro Shots

Heracles Almelo

Heracles Almelo start op maandag 24 juni aan het nieuwe seizoen. De Almeloërs gaan op trainingskamp in het Duitse Billerbeck van 15 tot en met 20 juli met als vast onderdeel het duel met Preussen Münster. De voorbereiding ziet er verder als volgt uit:

Zaterdag 6 juli, 14:30 uur: Almelose selectie – Heracles Almelo (Sportpark Verlengde Sportlaan, Almelo)

Zaterdag 13 juli, 14:00 uur: Heracles Almelo – FCV Dender (Sportpark De Scheetheuvel, Delden)

Vrijdag 19 juli, 18:00 uur: Preussen Munster – Heracles Almelo (Sportzentrum Helker Berg, Billerbeck)

Vrijdag 26 juli, 19:00 uur: Heracles Almelo – Excelsior Rotterdam (Sportpark De Scheetheuvel, Delden)

Zaterdag 3 augustus 15:00 uur: FC Groningen – Heracles Almelo (n.n.b.)

RKC Waalwijk

Vooralsnog niet bekend.

Willem II

Willem II heeft een oefenprogramma van jewelste bekend gemaakt. De promovendus begint op maandag 1 juli aan het nieuwe seizoen en speelt maar liefst negen oefenduels in vier weken. De Tilbugers gaan op trainingskamp van 22 tot en met 27 juli bij De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel (Brabant). Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 6 juli, 14.30 uur: RKDSV - Willem II

Dinsdag 9 juli, 19.00 uur: Willem II - Quick Boys

Zaterdag 13 juli, 15.30 uur: FC Dordrecht - Willem II

Woensdag 17 juli: Willem II - Royal Charleroi

Zaterdag 20 juli: Lommel SK - Willem II

Woensdag 23 juli: Willem II - Roda JC

Zaterdag 27 juli: Willem II - Sparta Rotterdam

Woensdag 31 juli: Willem II - Helmond Sport

Zaterdag 3 augustus, 15.00 uur: Bristol City - Willem II

Willem II is gepromoveerd. © Pro Shots

FC Groningen

De andere promovendus is FC Groningen. Zij beginnen het seizoen op zaterdag 29 juni. Het trainingskamp vindt plaats van 8 juli tot en met 14 juli. Tijdens het trainingskamp verblijft De Trots van het Noorden in Nederland in het Overijsselse Delden. Het oefenprogramma van FC Groningen ziet er als volgt uit:

Woensdag 3 juli, 19.30 uur: GOMOS - FC Groningen

Zaterdag 6 juli, 14.00 uur: ASVB - FC Groningen

Zaterdag 13 juli, 15.00 uur: FC Groningen - Rot Weiss Erfurt

Zaterdag 20 juli, 14.30 uur: FC Groningen - FC Emmen

Zaterdag 3 augustus, 15.00 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

NAC Breda

Vooralsnog niet bekend.