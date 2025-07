De toekomst van Igor Paixão bij Feyenoord hangt aan een zijden draadje. Olympique Marseille zag afgelopen week af van een transfer door de stevige prijs, maar nu klopt een Engelse club vol ambitie aan de deur. De vraag blijft: verliest Feyenoord zijn smaakmaker of schittert hij komend seizoen opnieuw in De Kuip?

De transferzomer draait op volle toeren. De club verkocht Dávid Hancko aan Atlético Madrid, maar kondigde zelf ook twee aanwinsten aan met Jordan Bos en Tsuyoshi Watanabe. Inmiddels wordt er echter vooral gespeculeerd over een eventueel vertrek van sterkhouder Igor Paixao. Het leek erop dat Olympique Marseille de Braziliaan zou ophalen bij De Kuip, maar inmiddels lijkt hij zich op te mogen maken voor de Premier League.

Recordbedrag voor Paixao

Paixao zag zelf een tranfer naar de Ligue 1 wel zitten, maar die Franse droom strandde abrupt toen Feyenoord voet bij stuk hield over de vraagprijs. De Rotterdammers willen hun flitsende aanvaller niet laten gaan voor minder dan een recordbedrag: het transferbedrag voor Santiago Gimenez, die afgelopen winter voor 32 miljoen naar AC Milan vertrok, moet worden overtroffen.

Paixao groeide het afgelopen seizoen uit tot dé creatieve man van Feyenoord. Met maar liefst achttien doelpunten en negentien assists in 47 wedstrijden was Paixão dé drijvende kracht achter de knappe derde plaats in de Eredivisie. Niet gek dus dat zijn naam inmiddels rondzingt op de internationale transfermarkt.

Bod van dertig miljoen euro

Leeds United heeft zijn oog op de Braziliaan laten vallen en bracht een serieus bod uit van zo'n dertig miljoen euro. Toch blijft Feyenoord onverstoorbaar. Volgens SkySports-journalist Zinny Boswel verlangen de Rotterdammers nog meer; alleen bij een absolute topdeal gaan ze overstag. Met een contract tot 2029 heeft Feyenoord bovendien alle troeven in handen, tenzij een club tot het uiterste gaat.

Champions League-voorronde

Het is goed mogelijk dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese probeert de transfer nog even te rekken, in de hoop dat Paixão kan meespelen in de belangrijke Champions League-voorronde tegen Fenerbahce. De Rotterdammers willen dit seizoen opnieuw deelnemen aan het miljoenenbal, wat opnieuw een flinke financiële impuls zou betekenen. Vorig seizoen leverde deelname aan de Champions League de club al meer dan zeventig miljoen euro op.