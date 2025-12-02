De FIFA werkt aan een controversiële nieuwe spelregel voor tijdens het WK voetbal van 2026. Een moment bij Ajax - Benfica in de Champions League vorige week schetst het probleem dat opgelost moet worden, perfect.

Een opmerkelijk voorstel van hoge FIFA-functionarissen, die zich sterk maken voor de vernieuwing. Volgens The Times is het op het komende WK 'tijd voor verandering', zeker ook omdat het grootste WK ooit is met 48 landen. De regel die aangepast dient te worden, is dat de VAR vanaf het WK ook bij momenten mag ingrijpen waar dat nu nog niet mag.

Naast het uitgebreide deelnemersveld overweegt de FIFA ook een uitbreiding van de VAR-bevoegdheden, vooral in situaties waarin de scheidsrechter onterecht een corner toekent. Volgens The Times wil een deel van de officials dat VAR-interventie in dergelijke gevallen mogelijk wordt, althans in een experimentele fase tijdens het toernooi.

Enorme impact op het resultaat

Het doel van de voorgestelde wijziging is het verminderen van het risico op fouten die cruciale momenten in een wedstrijd, of zelfs de uitkomst van een finale, kunnen bepalen. De nauwkeurigheid van scheidsrechterlijke beslissingen wordt steeds belangrijker, en een onterecht toegekende corner kan een enorme impact hebben op het resultaat.

Voorbeeld Ajax - Benfica

Dat was bijvoorbeeld recent nog het geval tijdens Ajax - Benfica in de Champions League. De 1-0 die de Portugezen maakten in de Johan Cruijff Arena had niet mogen vallen. De corner die gegeven werd aan Benfica, was in buitenspelpositie verkregen. De grensrechter zag het niet, de corner werd gegeven en daaruit scoorde Benfica. Met de nieuwe regel zou de VAR dat alsnog kunnen terugdraaien op het WK.

Gele kaarten

Ook wordt de mogelijkheid overwogen dat de VAR situaties beoordeelt die leiden tot bepaalde gele kaarten, zodat een eventuele uitsluiting van een speler volledig gerechtvaardigd is. Alle potentiële wijzigingen zouden op 1 juni 2026, op tijd voor de start van het kampioenschap, van kracht moeten worden.

Zo min mogelijk vertraging

IFAB, de spelregelcommissie, werkt eraan om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van de VAR-bevoegdheden het speltempo niet vertraagt. Nieuwe beslissingen moeten binnen enkele seconden worden genomen om extra vertragingen te voorkomen. Voor de goedkeuring van een wijziging is de steun van ten minste zes van de acht IFAB-leden vereist.