Nathan Aké na zware periode van veel pijn eindelijk weer op het veld bij Oranje: 'Het lijkt makkelijker dan het is '

Nathan Aké maakte na maanden afwezigheid in Oranje weer zijn rentree op de linksbackpositie. Zoals verwacht stond hij direct vanaf het begin op die plek, omdat de trainingen goed waren gegaan. "Ik speelde precies wat was afgesproken en het voelde goed", vertelde een blije Aké die nog niet zo lang geleden pijnstillers nodig had om te kunnen functioneren.

Hoe anders zag dat eruit in Finland, bij de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. De van een voetbreuk herstelde Nathan Aké mocht weer opdraven in de basis en speelde een degelijke wedstrijd. "Heel erg blij, alles voelt goed dus dat is top", zegt hij tegen deze website na afloop.

Oranje krijgt welkomstcadeau van blunderend Finland in WK-kwalificatie Nederland is zonder al te grote moeite met een overwinning begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK. In Finland boekte Oranje een 2-0 overwinning door twee doelpunten in het eerste kwart. Daarna liet de wedstrijd te wensen over, maar dat leek Oranje wel prima te vinden. Drie punten mee het vliegtuig in en als de bliksem voorbereiden op Malta in Groningen.

Intens begin

Dat was de voornaamste zaak voor hem deze wedstrijd, waarvan hij al gauw zag dat het goed zat. "Het begin was intens", oordeelt hij. "Dan maak je ook gelukkig gelijk die twee doelpunten en dan moet je het als team proberen vol te houden, druk te blijven zetten. Maar ik denk dat we automatisch misschien wat meer in de verdediging schoten en minder fel werden. Het werd ook wat slordig aan de bal."

Ongelukkige Nathan Aké bleef na breuk maar doorgaan, met pillen: 'Ik voelde het helemaal breken' Nathan Aké beleefde misschien wel het ergste seizoen ooit in zijn carrière. De verdediger van Manchester City kampte met tal van blessures en raakte nooit echt fit. In maart brak hij zijn voet, wat betekende dat het einde seizoen was voor de Oranje-international. “Dat voelde als een opluchting”, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Aké sprak van te voren met bondscoach Ronald Koeman af dat hij een uur zou spelen, dat werd tot op de minuut nageleefd. Nu is het afwachten hoe het lichaam reageert op deze prikkel, voordat ze afspreken hoeveel de linksback dinsdag in Groningen gaat spelen. "Ik heb echt nog geen idee, je moet nu ook niet ineens volle bak gaan. Je wil altijd spelen, maar er zijn nu twee wedstrijden in korte tijd."

Nathan Aké lovend over 'gekke' Pep Guardiola: 'Maar je zag dat niet iedereen aan de situatie gewend was' Manchester City beleefde een bijzonder matig seizoen voor hun doen. Maar de resultaten waren niet eens onderwerp van gesprek in de wereldwijde pers. Dat was Pep Guardiola, die als gek werd weggezet. Nathan Aké zag wat anders: “Nog altijd dezelfde energie, dezelfde passie”, ondanks alles dat speelde. “Je zag dat niet iedereen aan de situatie gewend was.”

WK

Wedstrijden die volledig in het teken staan van het WK, of in ieder geval de kwalificatie daarvan. Aké maakte de vorige editie ook al mee en denkt daar nog vaak aan terug. Met deze poule zou het mogelijk moeten zijn om direct weer voor het eindtoernooi te plaatsen, al plaatst Aké een kritische kanttekening.

Zoveel goals loopt Memphis Depay achter op topscorer aller tijden van Oranje Memphis Depay maakte zaterdag voor Nederland de 0-1 tegen Finland. Met zijn goal in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje komt de aanvaller naderbij de koploper op de eeuwige topscorerslijst.

Andere uitdaging

Hij wil niet de indruk wekken dat Oranje weinig wordt uitgedaagd in deze poule. "Polen, dat lijkt de zwaarste. Maar ook dit soort wedstrijden lijken op papier makkelijker dan dat ze zijn. Dit soort plekken zijn toch altijd lastig, zeker uit. Ik denk dat thuis al een heel andere wedstrijd zal worden. Dat zijn ook weer heel andere testen dan tegen de grote landen. Tegen grote teams heb je meer ruimte, dit is heel ander voetbal. Je kan ook weer niet forceren want bij balverlies ben je dan heel kwetsbaar."

De volgende wedstrijd voor Nederland in de kwalificatie is dinsdag tegen Malta. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in Groningen voor het tweede duel in de groep.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.