Ryan Gravenberch leeft mee met Marten de Roon: 'Vervelend voor hem, voor mij weer een kansje'

Ryan Gravenberch is na lange tijd weer terug in de (voor)selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van Liverpool speelde in september 2022 zijn laatste interland voor Oranje. Gravenberch hoopt op het EK en heeft mogelijk geluk met de absentie van Marten de Roon.

De middenvelder van Atalanta maakte maandag bekend dat hij het Europees kampioenschap moet missen vanwege een blessure, ook miste hij al de finale van de Europa League met zijn club. Gravenberch: "Vervelend voor Marten natuurlijk. Ik hoop dat hij snel weer terugkomt. Voor mij weer een kansje, misschien. Hij was denk ik basisspeler, dus dit is weer een kans voor mij."

Marten de Roon haakt af voor EK vanwege spierblessure: 'Week met veel ups en downs' Marten de Roon ontbreekt bij de definitieve selectie van Nederland voor het EK voetbal. Hij liep twee weken geleden een spierblessure op bij zijn club Atalanta en is niet op tijd hersteld. Daardoor gaat er voor de middenvelder een streep door zijn derde eindtoernooi met Oranje.

Verrast

Dat Gravenberch bij de voorselectie zat verbaasde hem al enigszins. "Als je kijkt naar de selectie, er is super veel concurrentie", reageerde hij bij Veronica. Gespannen voor woensdag, wanneer de definitieve selectie bekend wordt gemaakt, is hij niet. "Gewoon relaxt. Ga de dagen aankijken. Kan alleen maar mijn best doen op de trainingen en dan zien we het woensdag wel", aldus Gravenberch, die weet waar zijn kracht ligt. "Linies doorbreken met mijn dribbels. Dat is mijn kwaliteit. Ben nog steeds de Ryan die ik altijd ben geweest."

Virgil van Dijk heeft kennisgemaakt met nieuwe trainer Arne Slot: 'Het was geen vaarwelgesprek, dat gevoel kreeg ik niet' Virgil van Dijk meldde zich weer bij Oranje deze maandag. Bij zijn club Liverpool gaat hij voor het eerst een nieuwe trainer krijgen: Arne Slot komt over van Feyenoord. De aanvoerder van Oranje sprak afgelopen dagen veel met Slot, voordat hij naar Nederland ging. "Ik had hem nog nooit gesproken daarvoor", gaf Van Dijk toe.

Gravenberch werd een tijdje overgeslagen omdat hij niet met Jong Oranje meewilde en zich liever focuste op zijn nieuwe club Liverpool. Als een straf zag hij dat niet. "Op dat moment was het voor mij beter om bij Liverpool te blijven, omdat ik net een transfer had gemaakt. Heb er met de bondscoach over gesproken, dat is tussen hem en mij. Het is afgesloten, we moeten nu weer verder."

Arne Slot opvolger Jürgen Klopp

Voor Gravenberch staat een interessante zomer te wachten. Naast een mogelijk EK krijgt hij een nieuwe trainer bij Liverpool in de persoon van Arne Slot. "Ik kijk er super erg naar uit", reageerde Gravenberch, die nog niet met Slot sprak. Wel verwacht hij in het spel van de oud-Feyenoord-trainer te passen.

Slot moet op Anfield Jürgen Klopp doen vergeten, die de club weer op de kaart zette. "Heeft een lange tijd bij Liverpool gezeten, super veel dingen bereikt. Een grootheid, legende voor de club. Maar ik denk dat Arne ook een super goede trainer is en grote dingen kan bereiken met Liverpool."