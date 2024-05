Ruud Gullit mist zekerheden bij Oranje: 'Iedereen hoopt maar op Frenkie de Jong, gebaseerd op wat?'

Ruud Gullit heeft in 'Rondo' op Ziggo Sport zijn licht laten schijnen over de voorselectie van Oranje en de kansen van Ronald Koeman en zijn mannen op het EK voetbal 2024 in Duitsland.

Geconfronteerd met de blessure van Martin de Roon, waardoor de middenvelder van Atalanta ontbreekt in de definitieve selectie woensdag wordt bekendgemaakt, zegt Gullit dat Di Rono een belangrijke speler is. "Ook voor de kleedkamer", voegt hij toe. "Een speler die, als je echt verdedigend moet spelen, kunt gebruiken. Al speelde hij al niet de laatste wedstrijden. Wat dat betreft denk ik dat Koeman het kan opvangen."

Te veel 'maren'

Gullit, die in 1988 met Oranje het EK 1988 in West-Duitsland won, heeft zo zijn vraagtekens bij de voorhoede. "Depay is niet in vorm. Wij hebben te veel spelers, vooral voorin, die het bij topclubs niet hebben gehaald. Depay. Veel geblesseerd. Cody Gakpo, heeft wel veel gespeeld, maar is niet in vorm. Donyell Malen is redelijk in vorm. Te veel 'maren' waarvan we moeten hopen dat ze het doen. Dat is waar Koeman op hoopt. En iedereen."

Frenkie de Jong

De voormalig topspits vindt al met al de basis te wankel bij het Nederlands elftal. "We willen dat Oranje zo lang mogelijk in het toernooi blijft. Verschrikkelijk als dat niet zo is, dan moet ik een ander team gaan volgen. Maar ik heb geen zekerheid over spelers die ons gaan helpen. Iedereen hoopt maar op Frenkie de Jong, maar gebaseerd op wat? Die is er op de vorige toernooien ook geweest."