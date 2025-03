Frenkie de Jong stelt Nederland gerust na vervelend kwaaltje: 'Ik weet niet of het het eten is geweest'

Het was afgelopen weekend even schrikken voor Frenkie de Jong en het Nederlands elftal. De middenvelder ontbrak bij FC Barcelona vanwege buikgriep. Gelukkig voor hem meldde hij zich 'gewoon' voor de interlands tegen Spanje. Of hij fit genoeg is voor de hele wedstrijd, dat houdt hij een beetje in het midden tijdens de persconferentie.

"Ik voel me goed, dus ik ben fit', zo valt De Jong met de deur in huis aan het begin van de persconferentie. De speler van FC Barcelona heeft de fysieke klachten die hij vlak voor Atletico Madrid - FC Barcelona opliep goed verwerkt. "Ik weet niet of het het eten is geweest. Het zou best kunnen. Het was kort, ik moest overgeven." De Jong meldde zich mede daardoor iets later bij Oranje.

Negentig minuten voor Frenkie?

Maar ondanks de fysieke kwaaltjes is De Jong naar eigen zeggen wel fit. Kan hij negentig minuten spelen? "We gaan het morgen zien, maar wat mij betreft wel." Ook bondscoach Ronald Koeman houdt zijn kaarten wat betreft De Jong en zijn speeltijd tegen de borst. "Als hij goed speelt... Natuurlijk zou het goed zijn als hij negentig minuten speelt. Dat heeft hij bij zijn club ook weer regelmatig gedaan."

Voetbalsterren van Oranje stelen de show in Zeist: van peperdure tassen tot aan chique jacks Het is altijd een vast moment op de sociale kanalen. De dag dat Oranje zich meldt in Zeist, pronken alle spelers met hun outfitje op Instagram. Het mediateam van de KNVB pakt dan groots uit, maar veel spelers hebben ook een eigen mediapersoon die een gelikt filmpje maakt. Dit is hoe de spelers van Oranje aankwamen in Nederland.

Lamine Yamal afstoppen

Bij Spanje treft De Jong de nodige bekenden. Veel spelers van FC Barcelona zijn vertegenwoordigd in de Spaanse nationale ploeg, waaronder Lamine Yamal. De pas 17-jarige buitenspeler is een ware sensatie en schonk de Catalanen tegen Atlético de zege. De Jong wil hem echter niet te groot maken en denkt dat hij te temmen is. "We gaan het morgen zien. Het is wel een klus, maar in principe zou elke speler afgestopt moeten worden."

Topvoetballer Noa Lang scoort miljoenen streams en gouden platen, maar grapt over één bepaalde prijs: 'Echt niet? Schandalig man' Noa Lang meldde zich maandag weer bij Oranje en kwam daar vriend en collega-muzikant Memphis weer tegen. Muziek was onderwerp van gesprek bij de twee. Lang brak dit jaar door in Nederland, maar werd niet genomineerd voor de Edisons vorige week. De artiest was zich er niet van bewust. “Echt niet? Schandalig man”, was de gevatte reactie van Lang.

Alles over de Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.