'Kaartenzwaaier' bij PSV moet nu Nederland - Spanje fluiten, ook slechte herinneringen aan scheids

De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg zal de wedstrijd tussen Nederland en Spanje in goede banen moeten leiden in De Kuip. Het Nederlands elftal is bekend terrein voor de Zweed en ook Nederlandse ploegen zijn hem niet vreemd. In de Champions League floot hij dit jaar PSV tegen PSG.

De 36-jarige Zweed fluit hoofdzakelijk wedstrijden in Zweden en in de Europese competities. Dit jaar floot hij vijf wedstrijden in de Champions League en deelde daarbij vijftien kaarten uit. Bijna de helft daarvan gaf hij tijdens een duel met een Nederlandse club. Tijdens PSG en PSV (1-1) wapperde hij maar liefst zeven keer met de gele kaart.

Ronald Koeman heilig overtuigd van Oranje: 'Genoeg kwaliteit om te winnen van Spanje' De kansen van het Nederlands elftal tegen Spanje worden nihil ingeschat, maar bondscoach Ronald Koeman weigert daarin mee te gaan. Ondanks dat het een hele kluif wordt, heeft hij vertrouwen in de kwaliteiten van Oranje. "Ik heb vier maanden de tijd gehad om na te denken over een idee. Daar ben ik wel over uit", zegt Koeman in aanloop naar Spanje-thuis.

Oude bekende

In die wedstrijd kreeg hij dus ook te maken met Oranje-ganger Noa Lang. Hij scoorde de enige PSV-goal van die wedstrijd. Maar dat is niet de enige Nederlandse tint. De Zweed floot al eerder het Nederlands elftal.

Er staan miljoenen euro's op het spel voor Oranje in kwartfinale Nations League Het Nederlands elftal neemt het donderdag 20 maart en zondag 23 maart op tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De inzet: een plekje in de Final Four van het toernooi én een mooie, financiële opsteker. Genoeg om voor te spelen dus, voor de mannen van Ronald Koeman.

Eerdere wedstrijden van Oranje

De ene heeft een leukere geschiedenis dan de ander. In 2022 was de eerste keer. Toen speelde Nederland een uitwedstrijd in de groepsfase van de Nations League tegen Wales. Wout Weghorst was de gevierde man, want hij maakte in de 94e minuut de belangrijke 1-2 voor Nederland. Toen was Louis van Gaal nog bondscoach. De tweede keer dat de Zweed Oranje floot, stond Ronald Koeman aan het roer.

Die speelde toen met zijn Oranje in de Final Four van de Nations League op Nederlandse bodem. Nederland speelde de troostfinale tegen Italië, nadat er in de halve finale van Kroatië werd verloren. Het werd toen 2-4 na verlenging en dus mocht Oranje naar de Grolsch Veste voor de troostfinale. Het werd geen succes, want ook die werd verloren. De Italianen wonnen met 3-2 van Nederland.

Waarom Givairo Read zelfs na wegvallen Devyne Rensch niet bij Jong Oranje zit Jong Oranje ziet liefst drie spelers wegvallen. Devyne Rensch, Denzo Kasius en Antoni Milambo zijn er niet bij. Bondscoach Michael Reiziger besloot drie vervangers op te roepen, maar Givairo Read zit er niet bij. Daar gaf de trainer uitleg over.

Spanje

Koeman is overtuigd van Oranje en ziet kansen tegen Spanje. De eerste kwartfinale wordt onder leiding van Nyberg, donderdagavond om 20.45 uur, gespeeld in De Kuip. De return is een aantal dagen later. Zondagavond speelt Oranje dan in Valencia de tweede wedstrijd tegen Spanje. De winnaar plaatst zich voor de Final Four van de Nations League, de ander mag zich opmaken voor de WK-kwalificatie die start in juni.

Alles over de Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.