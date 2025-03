Voetbalsterren van Oranje stelen de show in Zeist: van peperdure tassen tot aan chique jacks

Het is altijd een vast moment op de sociale kanalen. De dag dat Oranje zich meldt in Zeist, pronken alle spelers met hun outfitje op Instagram. Het mediateam van de KNVB pakt dan groots uit, maar veel spelers hebben ook een eigen mediapersoon die een gelikt filmpje maakt. Dit is hoe de spelers van Oranje aankwamen in Nederland.

Wie direct opviel bij de entree was Xavi Simons, niet per se vanwege zijn outfit. Maar de wagen waarmee hij gebracht werd. Tegenwoordig rijden spelers niet meer zelf naar Zeist toe, op een enkeling na, maar de wat grotere spelers laten zich rijden. Simons sprong op een filmpje van het Nederlands elftal uit - naar het lijkt - een soort hummer-limousine. Een entree van jewelste, waar natuurlijk ontzettend over nagedacht is.

'Kaartenzwaaier' bij PSV moet nu Nederland - Spanje fluiten, ook slechte herinneringen aan scheids De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg zal de wedstrijd tussen Nederland en Spanje in goede banen moeten leiden in De Kuip. Het Nederlands elftal is bekend terrein voor de Zweed en ook Nederlandse ploegen zijn hem niet vreemd. In de Champions League floot hij dit jaar PSV tegen PSG.

Kleding Noa Lang

Noa Lang is vaak een speler die met mooie spullen naar Zeist toe komt. Eerder zag Sportnieuws.nl dat hij bij Oranje al eens donkere kleuren matchte met opvallende sneakers. De schoenen van Louis Vuitton zijn wit en ciel en kun je zelf ook kopen voor een bedrag van 1800 euro. Ditmaal kwam Lang aan in een trainingspak met een pet van Prada van ongeveer 600 euro.

PSV-ster Noa Lang steelt de show met luxe outfits: check hier zijn peperdure stijl Voetballers lopen er graag gelikt bij. Dikke horloges, designerkleding en aparte stijlen komen veel voorbij vooral op sociale media. Een van de betere geklede voetballers in Nederland is Noa Lang. De flankenflitser van PSV weet wel wat hij graag draagt. Dit is de kledingstijl van de veelbesproken voetballer Noa Lang.

Lang vond zelf zijn entree wel meevallen. "Het is gewoon een trainingspak", bekende hij. "Ook ben ik niet helemaal verzorgd want ik moet nog naar de kapper", lachte hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar ik vind het inderdaad wel belangrijk hoe ik mij kleed." Wat hij vergat te vertellen bij gewoon een trainingspak is dat je wel een slordige 1300 euro ervoor moet neerleggen.

Noa Lang vastberaden na advies van ervaren teamgenoot: 'Hij denkt dat ik de absolute top kan bereiken' Noa Lang mag zich opmaken voor een tweestrijd met Spanje, waarin hij zich kan meten met een speler als Lamine Yamal, die hij geweldig vindt. Zijn tijd bij Oranje noemt hij ook geweldig. Hij is blij even in een andere omgeving te zijn, vlak voordat de laatste acht finales in de Eredivisie van start gaan. En wat gebeurt er daarna met Noa Lang? "Ik heb in mijn hoofd allang een keuze gemaakt."

Ook de tas die hij bij zich had, mag er wezen. Dat is een tas van Goyard. Als je het artikel op de website zoekt, kan je de prijs er niet eens vinden want die moet je opvragen. De waarde van een nieuwe Goyard Boeing 55 wordt geschat op 6.000 euro.

Big Virg

Virgil van Dijk, de captain, is uiteraard de leider bij Oranje en laat zich ook zien bij de aankomst. Hij lijkt Timberlands vrij losjes te dragen, maar zijn pronkstuk is het jasje dat hij aan heeft. Dat is een bruine Aviator jacket van het exclusieve merk LOEWE. Dit leren jack gaat weg voor 4500 euro in de shop van het merk.

Ruud Gullit zag collega flippen om 'rare beslissing' Virgil van Dijk: 'Wat doet hij nou?!' Virgil van Dijk maakte een enorme fout in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maar dat zullen maar weinig mensen gezien hebben. Maar de Nederlandse topverdediger van Liverpool kreeg er in een studio in Qatar flink van langs woensdagavond. Dat onthult Ruud Gullit bij Rondo.

Ook heb je spelers die gesponsord worden door een merk, en daardoor in die kleding naar Zeist komen. Jeremie Frimpong is daar een voorbeeld van. hij tagt New Balance in zijn foto, waar alle kleding van dat merk is. Toch kan hij het niet laten een luxe-item mee te nemen. Het nektasje is van Louis Vuitton en kost nog net geen 2500 euro.

Teruggekeerde Memphis Depay blaakt van zelfvertrouwen bij Oranje: 'Ik doe niet onder voor de rest' Memphis Depay is weer terug bij Oranje na driekwart jaar afwezigheid. En de aanvaller van het Braziliaanse Corinthians komt niet voor niks naar Zeist voor de wedstrijden tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. "Ik wist ook altijd dat er weer een plek voor mij zou zijn."

Bekende merken

Waar we het merk Rhude eerder al bij Noa Lang hebben gezien, werd dat merk maandag bij de aankomst ook weer tentoongesteld. Bart Verbruggen oogde erg casual met een grote sweater met een goede broek en sneakers eronder. Hij lijkt niet direct het type die moeilijke kleding draagt. Maar wie goed oplet ziet dat die sweater niet een alledaagse is.

Het merk Rhude is een combinatie tussen luxekleding en streetwear, zo varieert het van simpele t-shirts tot uitgesproken truien. Ook is Rhude al eens te zien geweest op de Fashion Week in Parijs. De sweater is niet meer verkrijgbaar op de officiële website, maar ging weg voor zo'n 570 euro.

Openhartige Noa Lang laat andere kant van zichzelf zien: 'Daar haal ik mijn geluk niet uit' Noa Lang zoekt regelmatig de spotlights op, zowel buiten als binnen de lijnen. Voor de veelbesproken aanvaller van PSV is er meer in het leven dan alleen voetbal. Nadat hij zich maandag bij Oranje meldde, sprak hij met Sportnieuws.nl over de combinatie van lifestyle en sport. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit."

Alles over de Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.