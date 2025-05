Trainer Francesco Farioli besluit om te vertrekken bij Ajax: 'Voel ik diep in mijn hart'

Francesco Farioli heeft besloten om bij Ajax te vertrekken na één seizoen. Dat bevestigt Ajax middels een persbericht. Ajax greep op de laatste speeldag naast het kampioenschap, waarna de trainer in tranen was. Het liep de laatste weken zowel op als buiten het veld niet lekker.

"Na een zorgvuldige afwezig heeft Farioli besloten Ajax te verlaten", valt te lezen in het persbericht van de Amsterdamse club. De eerste reactie van Alex Kroes is dat hij het jammer vindt dat de Italiaan de club verlaat. " Francesco en zijn staf hebben ons enorm geholpen. Het was een heel intensief seizoen met veel mooie herinneringen, waarbij we onze doelstelling hebben behaald: het volgend seizoen weer uitkomen in de UEFA Champions League."

Structuur

Farioli kwam bij Ajax om de rust en structuur terug te brengen, na twee dramatische jaren in Amsterdam. Dat lukte in eerste instantie ook goed. " Daarnaast heeft Francesco een grote rol gespeeld in het verbeteren van de topsportcultuur binnen Ajax. Daar zijn wij hem ook heel erg dankbaar voor. Het zou al een uitdagende transferzomer worden, maar die wordt nu nóg uitdagender", doelt technisch directeur Kroes op zijn zwaarder geworden taak, die nu naar spelers én een staf op zoek moet.

Verdere toelichting Farioli

Farioli benoemt de reden van zijn vertrek in het persbericht: "Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken. Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan."

Afscheid

In hetzelfde persbericht neemt Farioli nog kort afscheid van Ajax. " We wilden nieuwe energie brengen naar alle Ajacieden, een positieve werksfeer delen en eenzelfde manier van denken creëren door de hele club. Het was een absoluut voorrecht om de eerste buitenlandse Ajax-coach te zijn sinds 1998 en de eerste Italiaanse trainer ooit.

Samen met mijn staf hebben we deze grote uitdaging omarmd met respect, verantwoordelijkheid, passie en een vastberadenheid om te slagen. Het ontvangen van het respect en de steun van het Ajax-publiek, die we gedurende het hele seizoen voelden, betekende veel voor mij en mijn staf."

Nieuw seizoen

Omdat Ajax onder Farioli de Champions League-competitiefase haalde, heeft Kroes wat langer de tijd om op zoek te gaan naar een kampioenswaardige selectie mét bijbehorende staf. De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen 2025/2026 is 'pas' in het weekend van 8 tot en met 10 augustus. Vorig jaar moest Ajax al in de tweede voorronde van de Europa League instromen en dus op 25 juli al beginnen.

