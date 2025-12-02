FC Groningen-aanvoerder Stije Resink beleeft een sterk seizoen en heeft daarmee de aandacht van grotere clubs getrokken. De controleur werd de afgelopen tijd gelinkt aan Ajax. De wedstrijd van dinsdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA verliep echter niet zoals gehoopt. Zowel het resultaat (2-0 verlies) als de sfeer in het stadion vielen tegen. "Dit is gewoon niet leuk", vertelt Resink onder meer aan deze site.

Door het vuurwerkincident van afgelopen zondag werd het duel tussen Ajax en FC Groningen al na vijf minuten gestaakt. Twee dagen later werd het restant uitgespeeld, maar ditmaal in een leeg stadion. "Dit is verschrikkelijk. Je kijkt uit naar zulke duels in een volle ArenA. Dan is het gewoon drie keer niks dat je weer met z'n allen terug moet om 'm vervolgens op dinsdagmiddag uit te spelen...", legt Resink uit.

Extra pijnlijk voor een geboren Amsterdammer

Voor Resink, geboren in Amsterdam, was de situatie extra wrang. "Er zaten zondag veel vrienden en familie, maar wij kunnen daar helaas niks aan doen. Er is genoeg over gezegd en geschreven, maar het heeft niet in ons voordeel gewerkt", legt hij uit. "Uiteindelijk moet je als voetballer onverstoorbaar zijn. Ik had nog steeds zin om deze wedstrijd te spelen, maar er hangt natuurlijk wel een heel andere sfeer."

"Je moet het écht vanuit jezelf halen. Normaal krijg je een natuurlijke adrenaline-kick van de hele sfeer, maar nu moest je het écht uit jezelf halen. Ik denk dat we dat een groot gedeelte van de wedstrijd goed hebben gedaan. Alleen, het is niet waarom je voetballer wordt", benadrukt Resink.

Interesse van Ajax

Voorafgaand aan de clash met Ajax werd Resink in de media genoemd als mogelijke aanwinst voor de club. Hij zou worden gezien als de ontbrekende schakel op het middenveld van de Amsterdammers. "Als zulke berichten rondgaan, dan zie je het zelf ook op je telefoon. Natuurlijk is het een compliment, maar ik verwacht dat ik hier het seizoen afmaak. Ik ben aanvoerder bij Groningen, dus ik vind het niet meer dan normaal dat ik me daar niet heel veel mee bezig hou."

Hoewel de wedstrijd tegen Ajax niet de gewenste uitkomst had, zag Resink het wel als kans om zich te bewijzen. "Natuurlijk, dit zijn de wedstrijden waarin je jezelf kan meten. Het is een momentopname, maar ik denk dat ik het best oké gedaan heb. Ik baal vooral dat we niet hebben gewonnen."

Vrijdag alweer de volgende pot

Voor FC Groningen wacht vrijdagavond alweer de volgende Eredivisiewedstrijd tegen Excelsior. Directeur Frank van Mosselveld vindt het kwalijke zaak dat die wedstrijd niet is verplaatst. "Afgelopen zondag zijn wij als ploeg benadeeld, waar wij geen enkele invloed op hebben gehad. Dan zou het redelijk coulant zijn om ervoor te zorgen dat we niet dubbel benadeeld worden. Maar helaas is het uiteindelijk toch zo gelopen zoals ik zondagavond al vermoedde dat het zou gaan", liet hij weten bij Voetbal International.

FC Groningen-aanvoerder Resink sluit zich daarbij aan. "Het werkt niet in ons voordeel, maar we moeten gewoon goed herstellen. Uiteindelijk ben je voetballer om wedstrijd te spelen, maar uiteindelijk worden wij natuurlijk wel benadeeld. Dan maar iets minder hard trainen en gewoon lekker een wedstrijd spelen", besluit de middenvelder van de Trots van het Noorden.

