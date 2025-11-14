Bondscoach Ronald Koeman heeft de boel op scherp gezet op de persconferentie in Polen. Oranje staat voor een misschien wel historische avond in Warschau, maar dan móét er gewonnen worden van de nummer 2 in de poule. Dan gaat Koeman op voor zijn eerste WK als bondscoach en mag Oranje het weer laten zien op het wereldpodium. Lukt dat niet, ligt er ontzettend veel druk op het duel met het stugge Litouwen.

De ploeg van Ronald Koeman is er wat dat betreft dus alles aan gelegen om korte metten te maken met de Poolse selectie. Het vorige duel in Rotterdam moet in ieder geval al genoeg revanchegevoel oproepen. Oranje speelde in eigen huis onnodig gelijk na een goal van Matty Cash.

Verbeterpunten

Koeman blijft kritisch over dat duel: "We waren niet verrast, we wisten hoe ze gingen spelen en we wisten dat we een goede wedstijd moesten spelen gezien de kwaliteit van Polen. Maar in de tweede helft zochten we niet verder naar het tweede doelpunt. Er was geen urgentie om de wedstrijd te beslissen."

Het was voor de bondscoach dan ook duidelijk wat er anders moet vrijdagavond. "Dat we nog meer kunnen en moeten creëren als we balbezit hebben. De afstemming kon beter in die wedstrijd. Maar je moet ook afwachten hoe zij nu de wedstrijd aanvliegen.”

Wisselingen Polen

Want daar bestaat ook nog de grootste twijfel over. Vorige keer was het Robert Lewandowski die een twijfelgeval was, nu zijn er een stuk of zeven spelers van Polen niet aanwezig bij het duel. Dat kan een verzwakking van de ploeg zijn, maar ook turen in het duister voor de voorbereidende staf van Koeman. "Ik weet dat er meerdere spelers niet bij zijn, ook centrale verdedigers, en ik weet niet of ze met vijf of vier achterin gaan spelen", bekent hij.

"We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden, zowel als het vijf of vier verdedigers zijn. We weten wat we beter kunnen doen dan in Rotterdam als zij dezelfde manier van spelen hebben. Zeker als ze weer vijf verdedigers hebben. We zullen het zelf aan de bal moeten laten zien. Ik vind dat we beter zijn, al zijn de omstandigheden in het voordeel van hen."

Kwalificatie moet geen probleem zijn

Ook al zal niemand het hardop uitspreken binnen de selectie; de ploeg staat al met anderhalf been op het WK. Polen is dan wel de moeilijkste tegenstander met een bizar groot stadion achter zich, maar het verschil in kwaliteit is in principe te groot. Daarbij kan Oranje zonder druk deze wedstrijd in, want mocht een overwinning er niet in zitten dan is maandag een nieuwe kans. Polen heeft een veel slechter doelsaldo dat haast niet meer te overkomen is voor de nummer 2 in de poule.

Een snelle afstraffing in Polen zou desalniettemin erg fijn zijn. Zo kunnen spelers, die dat willen, ook nog eens wat extra rust pakken aangezien het duel met Litouwen er dan niet meer toe doet. Luciano Valente en ook Emmanuel Emegha zullen al helemaal hopen dat kwalificatie gerealiseerd wordt tegen Polen. De kans opveel minuten tegen Litouwen stijgt dan aanzienlijk.

