Oranje wacht woensdag een kraker op het EK vrouwenvoetbal: titelverdediger Engeland is de tegenstander. Een duel vol spannende dwarsverbanden.

De Engelse bondscoach is niemand minder dan de Nederlandse Sarina Wiegman, die Oranje in 2017 nog naar de Europese titel leidde. Ook spelen veel Oranje Leeuwinnen in de Engelse competitie. Kortom: een wedstrijd met flink wat lading, dus volop gesprekstof in de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Hoog trapt af met een stevige stelling: “De Oranje Leeuwinnen gaan voor een grote deceptie bij Sarina Wiegman zorgen.” Van As aarzelt: “Ja… Moeilijk.” Maar Hoog is stellig: “Nee, het is niet moeilijk.” “Nou, eens dan”, zegt Van As uiteindelijk.

Kansloos tegen Frankrijk

Om haar keuze toe te lichten, vervolgt ze: “Er is echt crisis in Engeland. Ze hebben hun eerste EK-wedstrijd met 2-1 verloren van Frankrijk. En ze waren redelijk kansloos. Frankrijk was gewoon veel beter.”

Van As: “Het is snel gegaan met Wiegman. Eerst was er echt sprake van ‘Wiegmania’. Ze was super populair.” Hoog voegt met enige overdrijving toe: “Standbeelden hier, erelintjes daar.” Van As vult aan: “Ze werd geroemd om haar omgang met de pers, haar tactisch inzicht en zelfs haar kledingstijl was hot. Maar het kan snel omslaan als de resultaten tegenvallen. En dat gebeurde al in aanloop naar het EK.”

Tegenvallende resultaten

Hoog schetst het verloop: “In 2022 Europees kampioen, in 2023 de WK-finale, en dan in 2024 ineens een terugval.” Van As: “Ja, slechte resultaten in de Nations League, geen ticket voor de Olympische Spelen, en nu dus die nederlaag tegen Frankrijk. De Britse media is natuurlijk net even een tandje extremer dan in Nederland. De messen zijn geslepen en ze wordt eigenlijk best wel afgemaakt.

Harde Britse pers

Ook het gedrag van Wiegman langs de lijn blijft niet onbesproken. “Ze liet zich best wel gaan tijdens de wedstrijd”, zegt Van As. “Ze reageerde fel op de vierde official. Niet iets wat we van haar gewend zijn. Ze gaf achteraf aan dat ze het niet eens was met de beslissing, maar je ziet ook: die frustratie bouwt zich op als je je team niet aan de praat krijgt. Zeker in Engeland weet je: bij tegenwind duikt de pers er meteen op.”

Hoog ziet kansen voor Oranje: “Als Nederland wint, ligt Engeland eruit.” Van As knikt: “Wij hopen natuurlijk dat Nederland wint. Dan ligt de titelhouder eruit.” Hoog zegt optimistisch: “De kans ligt er. Nederland zit er lekker in na de 3-0 tegen Wales, en Engeland duidelijk niet.” Van As besluit: “Woensdag wordt echt spannend. Engeland eruit of niet? Wij hopen natuurlijk van wel!”

