De groepswedstrijd tussen Nederland en Engeland is niet zomaar een duel op het EK. Het is namelijk een confrontatie vol opmerkelijke dwarsverbanden en kruisende carrières. Tussen beide landen liggen de lijnen zelfs zo dicht op elkaar dat het duel haast voelt als een reünie. "Daar gaat het écht niet over. Niet waar ik bij ben", verzekert bondscoach Andries Jonker op de persconferentie.

Het meest opvallende verband begint al in de dug-outs. Sarina Wiegman, de vrouw die 'haar' Nederland als bondscoach naar de wereldtop bracht, is nu de architect van het Engelse succes. Naast haar zit Arjan Veurink, de opvolger van de vertrekkende Jonker. De 62-jarige trainer voelt geen extra belang om te winnen van de nieuwe bondscoach van Oranje. "Nee joh, ben je gek? We spelen toch niet tegen Arjan Veurink? Die had ik zelf nog niet bedacht, sorry."

Sarina Wiegman en Andries Jonker in benarde positie op EK voetbal: 'Nederland zeurt, zeikt en zevert' Nederland en Engeland zitten de 'poule des doods' en het lijkt erop dat één van de twee ploegen snel huiswaarts keert. Er werd in Britse media al flink aan de stoelpoten van Sarina Wiegman gezaagd, terwijl er bij de Oranje Leeuwinnen de 'poppenkast'-gate plaatsvond. Een nederlaag voor één van de twee landen betekent ongetwijfeld wéér een stormvloed aan kritiek, zowel voor Wiegman als Andries Jonker.

Bijna hele basis in Engeland actief

Voor veel speelsters verstrengelen het nationale en clubverband zich. Liefst 15 van de 23 internationals speelden, spelen of gaan komend seizoen spelen bij Engelse clubs. Vanuit de basisopstelling zijn dat zelfs tien van de elf speelsters. Vivianne Miedema spant de kroon: zij kan haar vriendin Beth Mead, aanvaller van The Lionesses, naar huis sturen.

Toch relativeert Jonker de vele dwarsverbanden. "Er zitten pikante tintjes aan. Wat voor mij het meest bijzondere is? Dat we ons kunnen kwalificeren voor de kwartfinale. Dat is 1, 2 én 3 en dáárna, op heel grote afstand, komen al die andere dingen", liet de coach optekenen bij de persconferentie.

Nóg meer connecties tussen beide landen

De kruisbestuiving stopt trouwens niet bij de selectie. Na het EK vertrekken Jonkers assistenten Arvid Smit en Janneke Bijl naar Engeland om daar in de staf van Wiegman aan de slag te gaan. Ook dat onderstreept de verwevenheid: na Nederland wachten nieuwe uitdagingen samen in Engeland. Zelfs bij de tegenstander zijn de connecties opvallend. Lotte Wubben-Moy, verdedigster bij Arsenal en Engels international, is half Nederlands dankzij haar vader uit Roelofarendsveen.

Tóch blijft Jonker standvastig. "Nee, daar gaat het écht niet over. Niet waar ik bij ben. Misschien dat het op ontspannen momenten er onderling bij de speelsters over gaat, maar waar ik bij ben gaat het écht alleen over voetbal", benadrukt hij.

EK-duel met extra lading voor deze Engelse voetbalster: hierom spreekt ze vloeiend Nederlands De wedstrijd tussen Engeland en Nederland barst van de onderlinge verbanden. Voor Lotte Wubben-Moy wordt het duel extra bijzonder: de Engelse international heeft namelijk ook Nederlands bloed door haar aderen stromen. Sportnieuws.nl dook in het verhaal achter haar bijzondere band met Nederland.

Kraker tegen Engeland

De aftrap van de kraker tussen Nederland en Engeland vindt plaats om 18.00 uur in het Letzigrund Stadium in Zürich. Bij winst van de Oranje Leeuwinnen verzekeren zij zich, ten koste van Engeland, van een plek in de knockout-fase van het EK voor vrouwen. Enkele dagen later speelt de ploeg van Jonker ook nog tegen topland Frankrijk, die woensdagavond spelen tegen Wales.

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje bespreken camerajournalist Leah Smith en Oranje Leeuwinnen-watcher Aron Kattenpoel Oude Heerink uitgebreid de relatie tussen Miedema en Mead. Ook komen Miedema zelf en oud-teamgenoot Kelly Zeeman aan het woord over relaties binnen het vrouwenvoetbal. Bovendien duiken Aron en Leah dieper in de kraker tussen Nederland en Engeland. Bekijk hieronder de aflevering of luister via je favoriete podcastplatform.