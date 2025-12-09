Real Madrid verkeert in crisis met slechts twee gewonnen wedstrijden in de laatste zeven duels in alle competities. De ploeg en trainer Xabi Alonso staan dus onder grote druk richting het Champions League-duel met Manchester City.

Zonder ten minste zeven basisspelers wacht woensdag een zware opdracht in de Champions League. De ploeg neemt het in het eigen Bernabéu op tegen Manchester City, terwijl de druk op de coach toeneemt door de matige resultaten van de laatste weken in de competitie.

Onder de afwezigen zijn Dean Huijsen, Dani Carvajal en Trent Alexander-Arnold. Mogelijk is Kylian Mbappé er woensdag ook niet bij. De Franse topscorer ontbrak op de laatste training. Het zou gaan om een lichte blessure, opgelopen zondag in het verloren competitieduel (0-2) met Celta de Vigo. Ook Eder Militão, David Alaba, Ferland Mendy en Eduardo Camavinga ontbreken bij Real.

Pijnlijk duel met Celta

Maar ook met Mbappé won Real slechts twee van de laatste zeven wedstrijden in alle competities. "We zijn een team en dus zitten we hier allemaal samen in", vertelde Xabi Alonso dinsdag tijdens een persconferentie. "In voetbal kan alles snel veranderen, ten goede en ten kwade. We hebben na het duel met Celta onze conclusies getrokken. Gelukkig kunnen we morgen een reactie geven."

De pijnlijke nederlaag tegen Celta, in een duel dat Real Madrid na twee rode kaarten met negen man beëindigde, heeft de club op scherp gezet. Spaanse media voeren de druk op de afgelopen zomer aangestelde Xabi Alonso op. "We hebben nu alleen Manchester City in ons hoofd", zei hij. "Dit is de Champions League. Dat zal anders zijn, alleen al door de energie die het met zich meebrengt."

Druk op positie

De coach zei geen last te hebben van mogelijk toegenomen druk op zijn positie. "Als je coach wordt van Real Madrid, moet je voorbereid zijn op dit soort situaties. We zijn als team ervan overtuigd dat dit een kans is, zeker als we de fans achter ons krijgen."

Volgens Spaanse media krijgt de trainer van Real Madrid nog één kans om zijn baan te redden. Na de tegenvallende resultaten, interne spanningen en een langdurig crisisoverleg in het Bernabéu staat Alonso’s toekomst op scherp.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!