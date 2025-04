Genegeerde PSV'er geeft duidelijk signaal af aan trainer Peter Bosz na frustrerende dagen

Het zijn vervelende dagen voor PSV. De Eindhovenaren kunnen de landstitel wel vergeten na de nederlaag van afgelopen zondag tegen koploper Ajax (0-2) en lijken het seizoen zo zonder prijs af te sluiten. Een speler verbeet zich tegen Ajax negentig minuten op de bank en moest een dag later opdraven bij Jong PSV. Daar leek hij niet al te blij mee.

Met Couhaib Driouech negentig minuten op het veld konden de beloftes van de Eindhovenaren maandagavond ook niet winnen, Op De Herdgang werd er verloren van FC Den Bosch (2-4). Drouiech scoorde overigens wel, maar gaf na afloop bij ESPN aan veel liever zondag een rol van betekenis te hebben gespeeld.

Discussie over ‘grote tattoo’ van PSV’er Noa Lang: ‘Is dat nu slim?’ PSV stelde teleur in de topper tegen Ajax. In Eindhoven werd het 2-0 voor de Amsterdammers, terwijl er juist veel werd verwacht van de grote namen bij PSV. Eén van de spelers die had moeten opstaan, was Noa Lang, maar hij kon het verschil niet maken. Was hij wellicht afgeleid?

Toen zag hij hoe een machteloos PSV de laatste kans op de landstitel verspeelde door verdiend van Ajax te verliezen in het Philips Stadion. Driouech wist dus waar hij maandagavond aan toe was. "Ik heb gisteren (zondag) niet gespeeld, dus dan kan het altijd zo zijn dat je naar Jong moet. Ik probeer zo fit mogelijk te blijven en hoop dat mijn kans gaat komen."

Signaal richting Peter Bosz

En stiekem had hij daar op gehoopt. De ploeg van Bosz is het sinds de winterstop volledig kwijt en Driouech had misschien wel gerekend op meer speeltijd dan de korte invalbeurten die hij telkens krijgt in de Eredivisie. "Als het niet draait, dan verwacht je dat er wat anders gaat gebeuren", aldus de speler die bijna een jaar geleden tekende voor vijf seizoenen.

Ruud Gullit raadt PSV-spelers aan met elkaar op de vuist te gaan: 'Als niemand iets doet...' PSV leek halverwege de competitie nog onbedreigd op de landstitel af te stevenen, maar na de 2-0 nederlaag tegen Ajax geeft niemand meer een stuiver voor de ploeg van Peter Bosz. In het programma Rondo uitte Wesley Sneijder zijn zorgen over wat er bij PSV aan de hand is en tafelgenoot Ruud Gullit kwam vervolgens met een wel heel opvallende oplossing.

Driouech speelde tot nog toe in twaalf competitieduels mee. Dat lijkt nog een aanzienlijk aantal, maar het betreft gemiddeld slechts een kwartiertje per wedstrijd. "Ik verwacht meer", zo is hij stellig. "Maar ik heb het niet in eigen hand. Dat is aan de trainer."

Drie invalbeurten in 2025

De 22-jarige vleugelaanvaller begon voortvarend na zijn komst bij de Brabantse club. Hij scoorde in zijn eerste twee invalbeurten meteen, maar wist het net naderhand niet meer te vinden in de Eredivisie. Die kalenderjaar mocht hij in de competitie pas drie keer invallen.

PSV'er Couhaib Driouech kopieert Wout Weghorst met reactie na wonderschone goal bij Arsenal PSV heeft een indrukwekkend resultaat behaald in de uitwedstrijd tegen Arsenal met een 2-2-gelijkspel. Couhaib Driouech speelde een cruciale rol met een schitterend doelpunt. De vleugelspeler gaf aan dat hij al voorafgaand aan het Champions League-duel wist hoe hij wilde scoren. Net zoals Ajax-spits Wout Weghorst, die eerder dit seizoen ook sprak over een voorspellende gave.

Wel liet hij zich zien in de Champions League. Daar speelde hij onder meer mee in de duels tegen Liverpool, Juventus en Arsenal. In Londen maakte hij tegen de laatstgenoemde met een stiftje een prachtige gelijkmaker tijdens de return in de achtste finales. Dat duel eindigde daardoor in 2-2, al was dat niet genoeg na de recordnederlaag (1-7) in eigen huis.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.