Erik ten Hag krijgt de ene klap na de andere te verwerken. Na zijn ontslag bij Bayer Leverkusen volgde een pijnlijke trap na: de clubleiding noemde zijn aanstelling ‘absoluut een fout’. Alsof dat nog niet genoeg was, is Leverkusen sinds zijn vertrek ongeslagen en lijkt de ploeg juist in de lift te zitten. Nota bene Ernest Poku, die door Ten Hag werd overgehaald van AZ, scoorde het winnende doelpunt tijdens de laatste wedstrijd.

Bayer Leverkusen verloor nog geen enkele wedstrijd sinds het ontslag van de Nederlandse trainer. De Duitse ploeg won zaterdag met 2-1 op bezoek bij FC St. Pauli en staan nu vierde in de Bundesliga. Poku, die afgelopen zomer nog door Ten Hag naar Leverkusen werd gehaald, scoorde het winnende doelpunt.

Trap na

Ten Hag kreeg onlangs nog een trap na van de directie van de Duitse voetbalploeg na zijn bliksemontslag. In de Duitse nationale media werd gesteld dat het aanstellen van de Nederlander een grote fout was en dat de club geen andere keuze had dan hem te ontslaan. Door de ongeslagen reeks in de Bundesliga waar de club momenteel in verkeert, valt de directie (vooralsnog) niets te verwijten wat betreft de keuze om Ten Hag te ontslaan.

Nieuwe zege

Ook zaterdag werd er gewonnen. De ploeg van Kasper Hjulmand, de opvolger van Ten Hag, zette hoog druk op de helft van de tegenstander, maar liet daardoor wel wat ruimte achterin. In de 25e minuut opende Edmond Tapsoba de score. Al kregen zij de winst niet cadeau. Zeven minuten later maakte Sankt Pauli gelijk via Hauke Waal, die profiteerde van een fout van doelman Mark Flekken.

Na rust was het spel minder open, maar Leverkusen had de overhand. Ernest Poku, die kort was ingevallen, scoorde in het begin van de tweede helft het winnende doelpunt voor de bezoekers. De thuisploeg creëerde nog enkele gevaarlijke situaties voor het doel van Flekken, maar wist niet meer te scoren.

