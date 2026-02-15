Mohammed Salah kan op de publiekelijke steun van Virgil van Dijk rekenen. De aanvoerder sprak na de met 3-0 gewonnen wedstrijd in de FA Cup tegen Brighton met de Engelse pers en gaf duidelijk zijn standpunt weer over het potentiële vertrek van de Egyptenaar, van Dijk wil dat hij blijft.

De toekomst van de Egyptische aanvaller is onzeker door aanhoudende interesse uit Saoedi-Arabië, waarbij Al-Ittihad als mogelijke bestemming wordt genoemd. Ondanks een aanvaring met trainer Arne Slot in december, lijkt de situatie gekalmeerd.

Sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup, is de 33-jarige Salah tijdens elk duel in de basis gestart bij Liverpool. Tijdens de 3-0 overwinning op Brighton in de Engelse beker afgelopen zaterdag, droeg de aanvaller bij met een doelpunt en een assist.

Contract

Met een contract dat loopt tot juni 2027, is zijn aanblijven een open vraag, maar Van Dijk was duidelijk over zijn wensen. "De situatie is zoals die is", begon de verdediger. "De volledige focus ligt op het succesvol afronden van dit seizoen, en daarna zien we wel hoe het seizoen eindigt. Je weet nooit wat er gebeurt."

De aanvoerder van The Reds benadrukte zijn persoonlijke band met zijn teamgenoot: "Ik wil altijd dat Mo blijft, omdat ik een goede vriend van hem ben en we samen door de hoogtepunten en de niet-zo-hoogtepunten - ik wil ze geen dieptepunten noemen - zijn gegaan, al die jaren. Net als ik, loopt zijn contract nog een jaar, dus we zullen zien", legde hij uit.

'Blijft de leider'

Van Dijk benadrukte ook de leiderschapsrol van Salah. "Mo blijft erg belangrijk voor ons. Vorige week gaf hij weer een assist en brak hij weer een record. Hij blijft de leider en het is belangrijk voor mij, persoonlijk, als aanvoerder, om hem in de buurt te hebben. Zijn aanwezigheid op het veld komt het team ten goede", verzekerde hij.

De Nederlandse verdediger voegde eraan toe dat de bijdrage van de Egyptenaar verder gaat dan alleen doelpunten. "Er is op dit moment natuurlijk veel focus op zijn doelpunten, en dat hoort bij zijn leven omdat hij de lat extreem hoog legt. Dus als hij niet zoveel scoort, krijgt hij kritiek. Hij is belangrijk voor ons, zowel binnen als buiten het veld."

Complimenten van Slot

Op zijn beurt toonde trainer Arne Slot zich tevreden met de prestaties van Salah, en prees hij zijn optreden tegen Brighton. "Het is heel fijn om hem weer te zien scoren en een assist te zien geven", aldus de manager.

De coach benadrukte ook het verdedigende werk van Salah: "Wat ik op dit moment het meest waardeer, is dat hij het team ook defensief veel helpt. Dat is iets heel positiefs en iets wat het team nodig heeft. Ik denk dat steeds meer spelers in staat zijn om dit niveau van intensiteit elke drie dagen te spelen, iets waar we aan het begin van het seizoen mee worstelden."

