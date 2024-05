Gertjan Verbeek kreeg het aan de stok met perschef en stond daarna op straat: 'Na dat interview escaleerde het'

Gertjan Verbeek zag zijn oude club VfL Bochum op sensationele wijze zich handhaven in de Bundesliga. De 61-jarige oud-trainer vindt het mooi dat Bochum het zo goed doet de afgelopen jaren, maar weet nog goed hoe het er in zijn tijd bij Bochum aan toeging. Hij werd in de voorbereiding ontslagen, nadat het escaleerde met de perschef van Bochum.

Verbeek kwam in december 2014 en kende wisselvallige prestaties met het team in de 2. Bundesliga. Het begon met een elfde plaats, gevolgd door een vijfde en negende plaats. In de voorbereiding van het seizoen 2017/2018 vond de clubleiding plots dat Bochum voor het kampioenschap moest gaan. Volgens Verbeek 'mission impossible'.

"Ik kwam terug van mijn vakantie en hoorde uit het niets dat we kampioen moesten worden. Er waren toen nog géén spelers bijgekomen, dus dat vond ik totaal niet realistisch en daar ga ik ook niet over liegen. Toen kwam er de eerste ruis op de lijn", blikt Verbeek terug in gesprek met Sportnieuws.nl.

Gertjan Verbeek in zijn tijd bij VfL Bochum. ©Pro Shots.

Escalatie met perschef

Een paar weken later volgde een interview met de Duitse media, waarin werd gevraagd naar de doelstelling van de club. Verbeek weigerde mee te gaan met de doelstelling van de club. "Na dat interview escaleerde het met onze perschef en hebben het bestuur en ik de koppen bij elkaar gestoken. Toen kwamen we er snel achter: dit gaat 'm niet meer worden, want hun en mijn doelstelling lag te ver uit elkaar", vervolgde Verbeek.

"Achteraf bleek ook wel dat de drie andere trainers het ook niet lukte", zei Gertjan Verbeek.

"We hadden simpelweg niet de financiële middelen om kampioen te worden en onze twee beste spelers vertrokken ook nog eens. Toen dacht ik al bij mezelf: en als het nu de eerste paar wedstrijden minder gaat, krijg ik na vijf wedstrijden ook het ontslag. Achteraf bleek ook wel dat de drie andere trainers het ook niet lukte."

Nieuw buitenlands avontuur

Na zijn avontuur bij VfL Bochum ging Verbeek aan de slag bij FC Twente, Adelaide United en Almere City. Inmiddels zit hij al sinds november 2021 zonder club. De voormalig trainer benadrukt dat hij nog niet met pensioen is en dat hij nog altijd openstaat voor een buitenlands avontuur. "In Nederland zijn we bezig met een nieuwe generatie trainers, dus daarom richt ik mij op het buitenland. Het lijkt me nog heel mooi om een buitenlands avontuur aan te gaan, maar ik ben niet haastig op zoek. Het moet écht passen, zoals ik dat altijd heb gehad bij mijn clubs. Alleen dan krijg en creëer je vertrouwen", zei Verbeek.