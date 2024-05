'Ik gaf er geen cent meer voor': Gertjan Verbeek zag 'houdini-act' van zijn oude club Bochum

Trainer Gertjan Verbeek keek maandagavond met verwondering naar één van de meest sensationele wedstrijden in het Duitse voetbal. Zijn oude club Bochum toverde een waanzinnige comeback uit de hoed tegen Fortuna Düsseldorf en bleef in de Bundesliga actief. Bochum verloor thuis met 3-0, won met dezelfde cijfers in Düsseldorf en boekte na penalty's een ticket voor nóg een seizoen op het hoogste niveau.

Verbeek was tussen 2014 en 2017 trainer bij VfL Bochum. Hij gaf zijn oude club voorafgaand aan de tweede wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf geen stuiver, maar zag het onmogelijke gebeuren. "Het was echt een houdini-act en heel erg knap van Bochum. Vorig seizoen handhaafden ze zich ternauwernood rechtstreeks en dit jaar was het opnieuw met hangen en wurgen. Ik gaf er geen cent voor na de 0-3 nederlaag in Düsseldorf. Maar misschien was dat het grote probleem wel voor Fortuna, want misschien dachten ze wel: 'kat in het bakkie'", zei Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl.

Penalty's zijn geen loterij

Hoewel veel mensen bij een strafschoppenserie spreken van een 'loterij', is dat volgens Verbeek niet het geval. Hij denkt dat de mentale weerbaarheid een grote rol heeft gespeeld. "Het gaat er bij penalty's om dat je de zenuwen onder bedwang hebt. Ik denk dat Bochum er mentaal veel sterker voor stond, want zij hadden de 0-3 achterstand weggepoetst. Bij Düsseldorf stond de druk er veel meer op, want ze gooiden zekere promotie gewoon weg. Nogmaals: ik vind het heel erg knap van Bochum."

'Die Unabsteigbaren' doen bijnaam eer aan

Bochum speelt komend seizoen voor het vierde seizoen op rij in de Bundesliga. Na elf seizoenen in de 2. Bundesliga werd VfL Bochum in het seizoen 2020/2021 kampioen en promoveerden ze naar het hoogste niveau. De afgelopen seizoenen handhaafde VfL Bochum zich tot tweemaal toe rechtstreeks. Een prestatie van jewelste, volgens Verbeek. "Ze doen hun bijnaam, Die Unabsteigbaren (De on-degradeerbaren, vrij vertaald, red.), eer aan. Net als de vorige periode in de Bundesliga blijven ze telkens op een heel bijzondere manier op het hoogste niveau actief. Destijds bleef Bochum ook al vier seizoenen in de Bundesliga, totdat ze uiteindelijk toch nog degradeerden", zei Verbeek.

Concurrentie met Schalke 04 en Dortmund

De afgelopen jaren in de Bundesliga heeft VfL Bochum goede stappen gezet op het gebied van de financiële afdeling. In de tijd van Verbeek in Duitsland had zijn club nog een schuld van vijf á zes miljoen, maar die schuld lijkt inmiddels weggepoetst. "Wij verkochten destijds al constant onze beste spelers en dat heeft absoluut geholpen om uit de schulden te komen. En ook de degradatie van Schalke 04 naar de 2. Bundesliga heeft geholpen voor Bochum. Denk maar aan de sponsoren, die het liefste clubs sponsoren die op het hoogste niveau actief zijn. Daardoor is Bochum Schalke inmiddels wel voorbijgestreefd."

"Bochum is Schalke inmiddels wel voorbijgegaan, iedereen kijkt toch liever naar clubs op het hoogste niveau", zei voormalig Bochum-trainer Gertjan Verbeek.

Een tweede grootmacht waar Bochum mee moet concurreren is Champions League-finalist Borussia Dortmund. Bochum ligt tussen Dortmund en Gelsenkirchen. Hoewel Bochum als stad ook ruim 350.000 inwoners heeft, was het altijd lastig om te concurreren met Schalke en Dortmund.

"Dortmund speelt ieder jaar Champions League en heeft elke wedstrijd tachtigduizend mensen op de tribune zitten, terwijl Schalke ook altijd op het hoogste niveau actief was en vijftigduizend toeschouwers heeft. Daarna kwam altijd pas Bochum, maar dat is inmiddels wel veranderd. Door de afgelopen seizoenen is Bochum Schalke wel voorbijgegaan, want iedereen kijkt toch liever naar clubs op het hoogste niveau", sloot Verbeek af.